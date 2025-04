VinFast lance son SUV électrique VF 6 aux Philippines avec une offre de recharge gratuite

Photo : VinFast/CVN

Décliné en versions Eco (1 419 000 PHP) et Plus (1 610 000 PHP, soit 24 700–28 100 USD), le VF 6 compact offre jusqu'à 480 km d'autonomie (NEDC) grâce à un moteur de 150 kW. Il bénéficie d'une garantie de sept ans ou 160.000 km et de systèmes d'aide à la conduite avancés.

Pour rassurer les acheteurs, VinFast propose un rachat jusqu'à 90 % du prix d'origine. L'entreprise étend également son réseau de service via des partenariats avec Motech et JIGA, visant plus de 100 ateliers d'ici fin 2025.

Son nouveau réseau de recharge, V-GREEN, ambitionne 15.000 bornes dans le pays cette année.

VinFast a également signé des accords avec EastWest Bank et BDO pour soutenir la mobilité verte et la croissance durable aux Philippines.

VNA/CVN