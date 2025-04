Saigontourist : grand retour du 10e concours "Jeunes cuisiniers"

La finale du 10 e concours "Jeunes cuisiniers", tenue le 16 avril au Collège hôtelier Saigontourist à Hô Chi Minh-Ville, a rassemblé 125 équipes dans une ambiance animée, pleine de créativité et de passion pour les métiers de bouche.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue à l’hôtel Dê Nhât dans la mégapole du Sud, tandis que les compétitions ont eu lieu au Collège hôtelier Saigontourist. Organisé chaque année par le Service municipal de l’éducation et de la formation, le concours vise à créer un terrain de jeu utile et une orientation professionnelle pratique pour les lycéens et les centres de formation continue - enseignement professionnel dans la mégapole du Sud.

Pour doter les candidats de compétences nécessaires avant la finale, la phase de formation a eu lieu du 10 au 11 avril au Collège hôtelier Saigontourist, une unité leader dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie-restauration et de la formation culinaire. Près de 400 élèves venus de la ville de Thu Duc et d’autres arrondissements et districts de Hô Chi Minh-Ville, y ont participé, bénéficiant d’un environnement d’apprentissage professionnel et moderne.

Photo : Saigontourist/CVN

Lors de l’entraînement, les candidats ont eu l’opportunité de réaliser des activités pratiques telles que préparation du plat vietnamien “Ailes de poulet frites tricolores” et création de mélanges de boissons d’été. Ces exercices leur ont permis de mettre en pratique leurs compétences, de stimuler leur créativité et de renforcer leur esprit d’équipe. L’excitation était palpable dans les zones de travail, reflétant les efforts des candidats et leur passion pour la profession culinaire.

Transmettre la passion

Le point d’orgue de la séance d’entraînement a été le partage inspirant, dénommé “Secrets révélés à l’école”, avec le chef du département des arts culinaires du Collège hôtelier Saigontourist.

Des expériences pratiques et des “astuces” psychologiques pour aider à surmonter les examens professionnels stressants ont donné aux élèves plus de motivation, de confiance et de passion pour poursuivre leur parcours dans le domaine culinaire.

L’entraînement s’est concentré non seulement sur les connaissances professionnelles, mais également sur le développement du style, la capacité de résolution de problèmes et l’esprit de coopération, des facteurs essentiels dans le secteur moderne des services.

Ce 10e concours a bénéficié du soutien du groupe Saigontourist, en particulier du Collège hôtelier Saigontourist et de l’hôtel Dê Nhât. De son côté, le Collège a également offert des bourses précieuses aux candidats primés, en signe d’encouragement et de reconnaissance pour leur travail assidu et la passion qu’ils déploient dans la poursuite de leur carrière.

Ce concours continue d’être un pont solide entre les écoles, entreprises et élèves, tout en cultivant l’esprit d’apprentissage, la créativité et la passion du métier chez la jeune génération.

Photo : Saigontourist/CVN

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN