Hô Chi Minh-Ville

Immense afflux de visiteurs à la fête gastronomique de Saigontourist

Après quatre jours de festivités animées, la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2025 a pris fin le 30 mars à Hô Chi Minh-Ville, laissant une empreinte inoubliable dans le cœur des locaux et touristes.

Photo : Saigontourist/CVN

La fête a enregistré plusieurs records impressionnants, notamment la présentation de plus de 600 plats et boissons, ainsi que l’accueil de plus de 70.000 visiteurs, un chiffre nettement supérieur aux éditions précédentes.

Organisé par le groupe Saigontourist, l’événement a réuni des hôtels 4-5 étoiles et restaurants de son réseau à Hô Chi Minh-Ville ainsi que dans de nombreuses autres provinces. Il a également accueilli plusieurs partenaires de renom et des marques culinaires locales, créant ainsi un véritable “Festin des saveurs” riche et varié.

Cette fête s’inscrit dans la série des activités en l’honneur des grandes fêtes de Hô Chi Minh-Ville et de la célébration du 50e anniversaire de la fondation de Saigontourist (1er août 1975). “Nous sommes fiers du succès de la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2025, qui a été chaleureusement accueillie par les visiteurs. Cet enthousiasme nous inspire et nous pousse à élever encore le niveau de cet événement, avec l’ambition de le transformer en un rendez-vous gastronomique international, contribuant ainsi à la valorisation du patrimoine culinaire vietnamien à l’échelle mondiale”, a déclaré Pham Huy Binh, président de Saigontourist et chef du comité d’organisation.

Rayonnement exceptionnel

Cette année, la fête a surpassé les éditions précédentes en termes de variété culinaire, avec plus de 600 plats et boissons soigneusement sélectionnés représentant les trois régions du Vietnam.

Au-delà de la gastronomie, cet événement a offert aux visiteurs un espace culturel et artistique riche et coloré, pour une expérience mémorable. Bien plus que des chiffres, il a consolidé sa position parmi les événements gastronomiques les plus prestigieux au monde. Pendant quatre jours, la zone touristique de Van Thanh s’est transformée en une scène animée, où l’afflux de visiteurs était tel qu’il devenait parfois difficile de trouver une place pour s’asseoir.

Sur le plan de la communication, plus de 500 reportages et articles ont été publiés par les médias nationaux et locaux, tandis que les réseaux sociaux ont explosé avec plus de 100.000 publications. Un engouement spectaculaire qui témoigne de la popularité et du rayonnement exceptionnel de la fête.

Photo : Saigontourist/CVN

L’édition 2025 a confirmé que la gastronomie n’avait pas de frontières. Les plats vietnamiens présentés ont émerveillé les visiteurs vietnamiens comme étrangers. Les saveurs uniques du Vietnam ont conquis les papilles d’invités venus d’Asie, d’Europe, d’Amérique, d’Australie et d’Afrique. Un visiteur de Hong Kong (Chine) a même confié que déguster des nouilles au canard mijoté aux herbes médicinales lui avait rappelé son pays natal.

Version internationale

Une nouveauté marquante de cette année a été l’organisation d’un concours récompensant les stands les mieux décorés, les dix meilleurs plats, spécialités régionales et boissons incontournables de la fête. Un autre point fort a été la reconstitution d’un marché flottant du Delta du Mékong.

La Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist, seul événement gastronomique vietnamien récompensé par les World Culinary Awards. Elle a remporté le titre de “Meilleure fête culinaire d’Asie’ pour trois années consécutives, en 2022, 2023 et 2024, ainsi que celui de “Meilleure fête culinaire du monde” deux années de suite, en 2023 et 2024.

D’après M. Binh, fort du succès des éditions précédentes, Saigontourist envisage d’organiser une version mondiale de l’événement, destinée aux Vietnamiens de l’étranger et aux convives internationaux. C’est également l’occasion de promouvoir le tourisme de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam à l’échelle internationale. Le président de Saigontourist a annoncé que cette “version internationale” de la fête se tiendra à la Japan Expo 2025 à Osaka en juin prochain, puis au Vietnam Festival du pho 2025, en collaboration avec le journal Tuôi Tre (Jeunesse), en septembre prochain à Singapour.

Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN