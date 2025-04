Vietnam - États-Unis

Vietnam Airlines signe un accord avec Citibank

À New York, Vietnam Airlines a signé un protocole d’accord ( Memorandum of Understanding - MOU) avec Citibank, N.A., obtenant un engagement de financement de plus de 560 millions de dollars pour soutenir ses initiatives d’investissement stratégique.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du vice-Premier ministre vietnamien, Hô Duc Phoc, dans le cadre de la visite officielle d’une délégation du gouvernement vietnamien aux États-Unis. Cette visite visait à renforcer les relations commerciales bilatérales et et à mobiliser des capitaux internationaux pour les projets majeurs d’investissement des entreprises publiques vietnamiennes.

Avec ce MOU, Citibank, N.A. s’est engagée à fournir un soutien financier aux projets de Vietnam Airlines, destinés à renforcer ses capacités opérationnelles et à développer son réseau de liaisons internationales au cours des prochaines années.

De plus, Citibank fournira également des services de conseil stratégique, aidant Vietnam Airlines à bâtir un cadre financier solide, garantissant ainsi une gestion efficace des investissements et des risques.

Cette collaboration avec des institutions financières mondiales de premier plan - notamment celles basées aux États-Unis - s’inscrit dans la stratégie à long terme de Vietnam Airlines, qui vise à moderniser sa flotte, accroître sa compétitivité et suivre l’évolution du secteur aérien mondial.

Lê Duc Canh, vice-président exécutif de Vietnam Airlines, a déclaré : ''Cet accord marque une étape charnière dans la réalisation de nos objectifs stratégiques. La coopération avec des partenaires financiers de renommée mondiale tels que Citibank nous offre un accès à des capitaux de qualité et ouvre également la voie à une intégration plus profonde dans la chaîne de valeur mondiale''.

Ramachandran A.S., directeur national de Citi au Vietnam, a indiqué : ''Depuis plus de 30 ans, Citibank soutient Vietnam Airlines en mobilisant son expertise mondiale dans l’aviation. Nous sommes heureux de renforcer ce partenariat historique et de contribuer à la mission de Vietnam Airlines de connecter le Vietnam au monde. Citibank reste fermement engagée dans le soutien à la croissance dynamique du Vietnam et au renforcement des liens économiques et culturels entre le Vietnam et les États-Unis''.

À la suite de cette signature, Vietnam Airlines prévoit de rencontrer la Banque d’import-export des États-Unis (EXIM Bank) le 10 avril à Washington, D.C., pour explorer des possibilités de garanties de prêt.

Par ailleurs, la compagnie aérienne entend inaugurer ou rétablir, en 2025, 15 liaisons internationales vers des destinations clés telles que l’Italie, la Russie, le Danemark, la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée et les Émirats arabes unis. Cette année coïncide également avec le 30e anniversaire de Vietnam Airlines (1995-2025).

En trois décennies, Vietnam Airlines s’est imposée en tant que transporteur national du Vietnam et acteur majeur du paysage aérien régional. Alors que l’industrie aérienne mondiale se redresse après la pandémie et s’engage dans la transformation numérique, Vietnam Airlines continue de montrer la voie, incarnant l’intégration dynamique du Vietnam au monde et renforçant sa présence sur la scène aéronautique mondiale.

À propos de Vietnam Airlines

Vietnam Airlines est un acteur de premier plan dans l’aviation en Asie du Sud-Est. En tant que transporteur national du Vietnam, la compagnie opère près de 100 lignes, reliant 22 destinations domestiques et 30 destinations internationales à travers 18 pays et territoires.

En 2010, elle devient la première compagnie aérienne d’Asie du Sud-Est à rejoindre l’alliance SkyTeam. Sa flotte moderne et écoénergétique comprend notamment les Boeing 787-9/10, Airbus A350-900 et Airbus A320/321neo.

Grâce à son engagement en faveur de l’innovation et à la qualité de ses services, Vietnam Airlines a reçu de nombreuses distinctions, dont : Top 25 des compagnies les plus sûres (2025), Top 20 des meilleures compagnies mondiales (2025) et Meilleure classe économique premium en rapport qualité/prix (2025) selon AirlineRatings ; Compagnie cinq étoiles (2024-2025) par APEX ; et plusieurs années de classement quatre étoiles par Skytrax.

À propos de Citibank

Citibank est une institution financière mondiale de référence, reconnue pour son expertise dans les services transfrontaliers, la gestion d’actifs et la banque de détail aux États-Unis. Présente dans plus de 180 pays et territoires, Citibank propose une large gamme de produits et services financiers à destination des entreprises, des gouvernements et des particuliers.

