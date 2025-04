Le premier centre de recherche en microélectronique verra le jour à Binh Duong

La compagnie générale Becamex IDC et l'Institut Fraunhofer pour les nanosystèmes électroniques ENAS (Allemagne) ont signé le 18 avril un accord de coopération pour établir un centre de recherche en microélectronique à Binh Duong (Sud).

En vertu de cet accord, les deux parties ont convenu de construire le Centre selon le modèle Fraunhofer - une célèbre plateforme d'innovation européenne, axée sur la recherche appliquée et l'innovation au service de l'industrie et de la société.

La coopération s'articule autour de deux piliers principaux : la gestion de projet (planification financière, partenariat public-privé) et la recherche scientifique (étude de faisabilité, stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs et de la microélectronique au Vietnam).

L'événement marque une étape stratégique, contribuant à faire de Binh Duong une destination de haute technologie, participant profondément à la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, ouvrant de grandes opportunités pour l'industrie technologique à haute valeur ajoutée au Vietnam.

Les représentants des dirigeants de la province de Binh Duong ont affirmé que l'événement démontrait non seulement la détermination de Binh Duong à s'intégrer et à innover, mais ouvrait également un espace de coopération globale avec les principaux centres de recherche technologique du monde. Le centre de recherche en microélectronique construit selon le modèle Fraunhofer sera le noyau pour promouvoir l'écosystème d'innovation, contribuant à la restructuration économique en profondeur et à l'amélioration de la qualité de la croissance dans la nouvelle étape de développement.

Pham Ngoc Thuân, directeur général de la compagnie générale Becamex IDC, a déclaré que la signature était une étape vers la réalisation de l'engagement de coopération signé par les deux parties en août 2024 en Allemagne. Le Centre de recherche en microélectronique ne sera pas seulement un pôle de connexion technologique, mais également une plate-forme de formation de ressources humaines de haute qualité, au service direct de l'électronique, des micropuces et des domaines connexes au Vietnam.

Le professeur et docteur Harald Kuhn, directeur de Fraunhofer ENAS, a hautement apprécié le potentiel et la vision de développement de Binh Duong, ajoutant que l'Institut Fraunhofer s'engageait à un accompagnement à long terme, en apportant une expertise internationale, aidant Binh Duong à devenir un maillon important de l'écosystème mondial de l'industrie des semi-conducteurs.

Auparavant, en août 2024, à Chemnitz (Allemagne), Becamex IDC et l'Institut Fraunhofer ENAS ont signé un accord-cadre de coopération dans le développement de la microélectronique et des systèmes intelligents.

La création du Centre de recherche en microélectronique à Binh Duong est une étape pionnière pour renforcer progressivement les capacités endogènes en science et technologie, contribuant à améliorer la compétitivité nationale et à élargir l'espace de développement industriel dans une direction verte, intelligente et durable.

