Saigontourist : dynamiser le tourisme avec l'Indonésie et Singapour

À l’occasion de la visite en Indonésie et à Singapour du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, Saigontourist et Vietnam Airlines ont signé avec des partenaires d’importants mémorandums d’entente sur le développement du tourisme et de l’aviation.

L’événement a marqué une nouvelle étape de coopération dans les secteurs du tourisme et de l’aviation, apportant une grande valeur aux partenaires et contribuant au développement du tourisme au Vietnam et au sein de l’ASEAN. Les cérémonies de remise des mémorandums d’entente ont été honorées par la présence du chef du Parti, Tô Lâm, de hauts responsables du Vietnam, de l’Indonésie et de Singapour, ainsi que des représentants de sociétés et agences de tourisme et d’aviation des trois pays.

“Ce programme de coopération est essentiel pour promouvoir le développement du tourisme bilatéral entre le Vietnam et l’Indonésie, ainsi qu’entre le Vietnam et Singapour. Nous sommes convaincus que grâce à l’étroite collaboration entre le groupe Saigontourist, la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et leurs partenaires, le tourisme et l’aviation vietnamiens attireront de plus en plus de touristes indonésiens et singapouriens, et que ceux du Vietnam auront davantage d’occasions de découvrir la beauté de ces deux pays”, a déclaré Pham Huy Binh, président de Saigontourist.

Fort potentiel dans divers secteurs

La coopération bilatérale pour le développement du tourisme entre le Vietnam et l’Indonésie a été marquée par l’échange d’un protocole d’accord entre Saigontourist Travel (filiale du groupe Saigontourist) et Golden Rama Express (Indonésie), le 9 mars.

Le 13 mars, lors du Forum d’affaires Vietnam - Singapour, un mémorandum d’entente entre Vietnam Airlines, Saigontourist et APG Singapour a été signé. Propriétaire d’un réseau d’entreprises prestigieuses, pionnières dans le domaine des services touristiques, le groupe APG se spécialise dans la fourniture de solutions avancées de paiement et de technologie financière pour l’industrie du tourisme moderne.

Cette coopération vise à élargir le marché et à développer des services touristiques dans les deux pays, à promouvoir l’aviation et le tourisme, ainsi qu’à proposer des technologies de paiement et des solutions financières adaptées aux clients vietnamiens et singapouriens. “Ces signatures témoignent des efforts de Vietnam Airlines pour optimiser l’exploitation des lignes aériennes entre le Vietnam, l’Indonésie et Singapour, contribuant ainsi à la promotion du tourisme vietnamien et à son rayonnement sur la carte touristique mondiale”, a déclaré Dang Ngoc Hoà, président du conseil d’administration de Vietnam Airlines.

L’Indonésie, Singapour et, plus largement, l’Asie du Sud-Est représentent des marchés clés pour le tourisme vietnamien et pour Saigontourist. Chaque année, le réseau du groupe accompagne des centaines de milliers de visiteurs en provenance d’Asie du Sud-Est, générant des billions de dôngs de revenus. Le marché de la communauté musulmane d’Indonésie et d’autres pays de la région se démarque par sa forte croissance récente.

Le programme de promotion du tourisme vietnamien en Indonésie et à Singapour constitue l’une des initiatives majeures de Saigontourist et de Vietnam Airlines. Il s’inscrit dans la continuité des actions menées par les deux groupes lors d’événements internationaux visant à promouvoir l’image du Vietnam à l’étranger et à soutenir le développement du tourisme à Hô Chi Minh-Ville et dans l’ensemble du pays.

Parmi les activités marquantes figurent le programme de promotion des investissements touristiques Vietnam - États-Unis en 2022, la participation aux salons internationaux du tourisme WTM de Londres en 2023 et 2024, aux salons ITB de Berlin en 2024 et 2025, et le programme Vietnam - Cambodge “Deux pays - Une destination” en juillet 2024.

Dans cette dynamique, Saigontourist et Vietnam Airlines ont également co-organisé le programme de promotion du tourisme Vietnam - Europe à Munich, en Allemagne, en octobre 2024, ainsi que celui de coopération bilatérale pour le développement du tourisme entre le Vietnam et la Malaisie en novembre 2024. Plus récemment, ils ont organisé un événement de promotion du tourisme vietnamien au Japon à l’occasion du 30e anniversaire de la première liaison aérienne Vietnam - Japon, célébré le 4 décembre 2024 à Tokyo.

