Vietjet lance deux nouvelles liaisons vers Nagoya et Fukuoka

Vietjet renforce les connexions entre le Vietnam et le Japon en lançant deux nouvelles lignes aériennes directes vers Nagoya et Fukuoka, offrant un accès pratique et direct à la richesse culturelle japonaise.

>> Le Premier ministre honore Vietjet pour son rôle crucial dans les secours au Myanmar

>> Vietjet inaugure deux lignes aériennes reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Côn Dao

Les deux nouvelles lignes ont été inaugurées dans une ambiance chaleureuse, en présence des dirigeants de Vietjet ainsi que de nombreux habitants et touristes des deux pays, dans les aéroports de Hô Chi Minh-Ville, Nagoya et Fukuoka.

La ligne Hô Chi Minh-Ville - Nagoya est mise en service à partir du 24 avril 2025, avec quatre vols aller-retour par semaine, opérés les mardis, jeudis, samedis et dimanches. La liaison Hô Chi Minh-Ville - Fukuoka, quant à elle, doit être lancée vendredi 25 avril, avec trois vols aller-retour hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis.

Avec ces deux nouvelles routes, Vietjet porte à 138 le nombre total de vols hebdomadaires reliant le Vietnam au Japon, couvrant les grandes villes de Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka et Hiroshima. Il s’agit là d’une étape stratégique dans le cadre du développement du réseau international de la compagnie.

Photo : VJ/CVN

Nagoya et Fukuoka, deux villes japonaises pleines de charme, offrent aux visiteurs des opportunités uniques de découvertes culturelles, historiques et gastronomiques. Nagoya, centre commercial et industriel majeur, se distingue par son architecture moderne. Fukuoka, située sur l’île de Kyushu, est réputée pour ses temples anciens et ses vastes parcs. Ces deux liaisons ne font pas que relier des métropoles japonaises dynamiques : elles offrent aux voyageurs une grande diversité d’expériences culturelles et touristiques.

Dans l’autre sens, les habitants et touristes japonais auront également l’opportunité de découvrir Hô Chi Minh-Ville, centre économique et culturel du Vietnam, ville dynamique renommée pour sa gastronomie de rue et son réseau aérien dense couvrant l’ensemble du pays ainsi que de nombreuses destinations internationales grâce à Vietjet.

Les passagers peuvent également savourer un menu varié comprenant des spécialités vietnamiennes, indiennes et internationales, avec des plats chauds fraîchement préparés comme le phở Thìn, le bánh mì, le riz au curry au poulet ou encore les galettes paratha. Pour enrichir davantage l’expérience de vol, des animations culturelles et artistiques exclusives sont proposées à 10.000 m d’altitude.

Minh Thu/CVN