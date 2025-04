Vietjet inaugure deux lignes aériennes reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Côn Dao

La compagnie aérienne Vietjet a inauguré le 19 avril deux nouvelles liaisons directes entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Côn Dao. Ces nouvelles lignes ont été lancées dans une atmosphère festive, en présence des autorités locales, des habitants et des touristes.

Les deux lignes reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Côn Dao sont exploitées par Vietjet avec un total de 28 vols aller-retour par semaine.

Concrètement, les vols au départ de Hanoï à destination de Côn Dao décollent chaque jour à 6h45 et 9h15, tandis que les départs de Côn Dao vers Hanoï ont lieu respectivement à 11h35 et 14h05.

Les vols au départ de Hô Chi Minh-Ville vers Côn Dao sont programmés chaque jour à 10h30 et 13h00, et les départs de Côn Dao vers Hô Chi Minh-Ville se font à 9h20 et 11h50 chaque jour.

Côn Dao est une destination unique, où se mêlent la beauté sauvage de la nature et la profondeur historique, marquant les pages glorieuses de la nation vietnamienne. Les nouvelles liaisons aériennes opérées par Vietjet offrent des opportunités de voyage plus pratiques que jamais pour les habitants du pays et les visiteurs souhaitant explorer cette terre sacrée.

Les vols à destination de Côn Dao sont proposés avec deux classes tarifaires : Eco et SkyBoss. Les passagers en classe SkyBoss bénéficient de 7 kg de bagages à main et 7 kg de bagages en soute, ainsi que de services prioritaires. Les passagers en classe Eco disposent de 7 kg de bagages à main.

