Decathlon renforce sa stratégie duale production/distribution au Vietnam

Depuis l'établissement d'un modeste bureau de représentation à Hô Chi Minh-Ville en 1995, Decathlon est devenu un partenaire d'investissement et commercial majeur au Vietnam, contribuant substantiellement au développement socio-économique du pays.

Photo : DC/CVN

Aujourd'hui, Decathlon est implanté dans 70 pays, employant plus de 100.000 collaborateurs et s'appuyant sur un réseau de plus de 1.800 magasins à travers le monde. Pour le groupe, le Vietnam représente actuellement son deuxième plus grand centre de production à l'échelle mondiale, juste derrière la Chine.

Selon Nuno Tinoco, directeur de production de la division chaussures de Decathlon, ayant travaillé au Vietnam en cinq ans, le pays occupe une place prépondérante pour l'entreprise. Le Vietnam ne se contente pas de fournir des produits à l'Europe, mais approvisionne également l'Amérique du Sud, l'Asie et la Chine, affirmant ainsi son rôle de centre de production essentiel pour Decathlon.

Les activités principales de Decathlon au Vietnam se concentrent depuis de nombreuses années sur la production et l'approvisionnement. Avec un chiffre d'affaires de production dépassant 944 millions d'euros (plus de 1,7 milliard de dollars), le Vietnam contribue de manière significative au chiffre d'affaires mondial total du groupe, qui s'élève à 16 milliards d'euros.

Lors d'une récente séance de travail avec une délégation de l'ambassade du Vietnam en France, un représentant du groupe a précisé que Decathlon Vietnam produisait annuellement environ 130 millions d'articles de sport, grâce à un réseau de 104 fournisseurs. Cette activité génère des emplois pour environ 250.000 ouvriers et cadres répartis dans des usines du nord au sud du Vietnam. Les principaux produits fabriqués comprennent les chaussures, les textiles et divers accessoires tels que les ballons de sport, les sacs à dos, les sacs à main, les gants et les tentes.

Notamment, la production de chaussures représente 40% du chiffre d'affaires de la production, faisant du Vietnam le premier pays producteur de chaussures pour Decathlon au niveau mondial. Les textiles, quant à eux, représentent 22% du chiffre d'affaires, plaçant le Vietnam au deuxième rang dans le système d'approvisionnement mondial du groupe pour cette catégorie de produits.

En 2017, Decathlon a amorcé son développement dans le secteur de la vente au détail au Vietnam, via une plateforme de commerce électronique. Les ventes en ligne représentent actuellement 20% du chiffre d'affaires, réalisées via son propre site web et la plateforme de commerce électronique Shopee. En 2019, l'ouverture du premier magasin a marqué un tournant majeur dans sa stratégie de développement au Vietnam. À ce jour, Decathlon compte 9 magasins et prévoit d'en ouvrir deux autres au second semestre 2025, principalement à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Sur le marché vietnamien de la vente au détail d'articles de sport, estimé à 1 milliard d'euros, Decathlon occupe actuellement la deuxième position, juste derrière Adidas, et ambitionne de se rapprocher de la place de leader.

Engagé dans une perspective de développement à long terme au Vietnam, Decathlon met l'accent sur une stratégie duale, combinant la fabrication et la vente au détail. Plus précisément, l'entreprise vise à augmenter la proportion de composants produits localement à 85%, réduisant ainsi sa dépendance aux importations en provenance de Chine. Parallèlement, Decathlon ambitionne de développer de nouvelles industries manufacturières au Vietnam, notamment dans le secteur des vélos et des pièces de vélo, de diversifier son portefeuille de produits et de renforcer son équipe de conception ainsi que ses activités de recherche et développement (R&D) dans le pays.

Concernant la vente au détail, Decathlon prévoit d'étendre son réseau de magasins aux villes de deuxième rang telles que Hai Phong, Dà Nang et Cân Tho, tout en adaptant ses produits aux spécificités du marché asiatique et en renforçant ses canaux de vente en ligne, non seulement via son propre site web, mais également en élargissant sa collaboration avec les plateformes de commerce électronique.

VNA/CVN