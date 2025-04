Mise en relation d'entreprises Vietnam - Chine (Chongqing)

>> Le Vietnam prône les échanges amicaux et la coopération globale avec Chongqing

>> Le Premier ministre visite le parc du Centre logistique international de Chongqing

Photo : VNA/CVN

En 2024, la Chine s'est affirmée comme le premier partenaire commercial du Vietnam pour la 22e année consécutive. Le Vietnam est également devenu le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN et son 6e partenaire commercial à l'échelle mondiale en 2024. Notamment, au cours des trois premiers mois de 2025, les échanges commerciaux bilatéraux Vietnam - Chine ont atteint 51,2 milliards de dollars, marquant une augmentation de 17,5% en glissement annuel. Les prévisions tablent sur une croissance continue et significative de ce chiffre en 2025.

Évaluant les relations de coopération bilatérale, Dào Viêt Anh, chef du Bureau des relations internationales du Département de la promotion du commerce, a souligné que ces dernières années, la coopération Vietnam - Chongqing s'était approfondie et élargie de manière constante dans de nombreux domaines. Cette dynamique a été favorisée par la coopération globale entre les deux pays, les opportunités offertes par l'"Accord de partenariat économique régional global" (RCEP) et la connexion via la ligne ferroviaire internationale Vietnam - Chongqing - Europe.

De nombreuses entreprises importantes de Chongqing ont investi au Vietnam, contribuant activement au développement économique des localités vietnamiennes. Le premier bureau de promotion du commerce du Vietnam en Chine, établi à Chongqing en 2015, a joué un rôle de pont efficace, soutenant les activités commerciales et facilitant les liens entre les entreprises des deux pays.

Cependant, la coopération économique et commerciale entre Chongqing et le Vietnam n’a pas encore atteint le plein potentiel des deux parties. En 2024, le chiffre d'affaires commercial entre le Vietnam et Chongqing n'a représenté que 5,68 milliards de dollars, une proportion modeste du chiffre d'affaires commercial total entre le Vietnam et la Chine.

Lors de la conférence, un responsable de Chongqing a précisé que la localité explorait activement le Vietnam comme source d'approvisionnement stable, ciblant notamment les produits agricoles transformés et les aliments créatifs, sûrs et pratiques.

VNA/CVN