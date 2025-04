Promouvoir les start-up innovantes au service du développement durable

Le ministère des Sciences et des Technologies a organisé, dans la matinée du 16 avril à Hanoï, un forum de dialogue politique sur le thème : "Encourager l'investissement et l'entrepreneuriat, promouvoir les jeunes pousses dans le domaine de la transformation verte et du développement durable".

Réunissant plus de 300 délégués, cet événement s’inscrit dans le cadre du Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), qui se tient du 14 au 17 avril à Hanoï.

Selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Hoàng Minh, le Vietnam compte actuellement plus de 4.000 entreprises innovantes. Parmi elles, environ 200 à 300 se concentrent sur la transformation verte, notamment les énergies renouvelables, les technologies environnementales, l’agriculture durable et l’économie circulaire, soit environ 5 à 7% du total actuel.

À cette occasion, le vice-ministre Hoàng Minh a appelé à une participation proactive et à une coopération étroite de toutes les parties prenantes – des secteurs public et privé aux organisations internationales – afin d’unir leurs efforts pour concrétiser l’aspiration à un écosystème startup de l’innovation verte, efficace et durable. Selon lui, l’innovation, l’esprit entrepreneurial et la collaboration sont des leviers essentiels pour relever les défis environnementaux et promouvoir le développement d’une économie circulaire.

Partageant son expérience internationale en matière de soutien à l’innovation verte, le docteur Malle Fofana, directeur régional pour l’Asie à l’Institut mondial pour la croissance verte (Global Green Growth Institute - GGGI), a souligné le rôle de l’intelligence artificielle (IA) dans la lutte contre les défis climatiques, et l’importance de la technologie verte pour l’objectif de "zéro émission nette".

Lors du forum, un débat ouvert sur la coopération pour promouvoir les startups innovantes engagées dans la transformation verte et le développement durable a été organisé, avec la participation de représentants de startups, d’investisseurs et d’organisations de soutien à l’entrepreneuriat, mettant l’accent sur les mécanismes de partenariat public-privé et la mobilisation des ressources pour la transition verte.

Placé sous le thème "Transition verte durable et centrée sur les personnes", le Sommet P4G organisé par le Vietnam vise à attirer davantage de ressources internationales pour le développement, notamment dans les domaines de la lutte contre le changement climatique, de la transition verte, de la transformation numérique, des sciences, des technologies et de l’innovation, en vue d’atteindre l’objectif de "zéro émission nette".

