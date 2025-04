Le Premier ministre honore Vietjet pour son rôle crucial dans les secours au Myanmar

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé aujourd'hui à Hanoï une cérémonie de félicitations et de remise de certificats de mérite aux unités et individus des forces armées, des équipes de secours et de sauvetage, ainsi qu’à la compagnie aérienne Vietjet, en reconnaissance de leur contribution essentielle aux opérations de secours suite au récent tremblement de terre au Myanmar.

>> Le programme de fidélité de Vietjet remporte le prix "Best Use Of Digital Technology"

>> Les soldats vietnamiens, messagers de la paix

>> La mission d'aide au Myanmar reflète la responsabilité internationale du Vietnam

Étaient également présents le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hòa Bình, le ministre de la Défense Phan Van Giang, le ministre de la Police Luong Tam Quang, ainsi que des représentants de divers ministères et organismes concernés.

La compagnie Vietjet s’est vu décerner un satisfecit du Premier ministre pour sa mobilisation rapide et efficace. Elle a organisé en un temps record deux vols spéciaux vers la ville de Yangon afin de transporter les délégations du ministère de la Police et du ministère de la Défense, ainsi que plus de 60 tonnes de matériel humanitaire. Cette distinction souligne l’engagement concret et significatif de Vietjet, qui a joué un rôle majeur dans le succès global de la mission humanitaire vietnamienne. Son action illustre l’esprit de solidarité et de responsabilité internationale du pays, tout en valorisant son image dans les efforts humanitaires mondiaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné des dirigeants des ministères de la Police et de la Défense, a chaleureusement accueilli les membres de la mission de secours vietnamienne à leur retour du Myanmar, après l'accomplissement remarquable de leur mission d’aide aux victimes du violent séisme survenu le 28 mars. Il a exprimé sa profonde gratitude envers Vietjet pour sa réactivité exemplaire, sa coopération immédiate, son esprit d’initiative et sa promptitude à agir sans délai.

Moins de 24 heures après avoir reçu la mission, Vietjet avait déjà finalisé l’ensemble des procédures techniques, logistiques et d’autorisations de vol nécessaires à l’organisation des deux vols, numérotés VJ2875 et VJ2877, opérés respectivement par un Airbus A330 et un A321. Ces vols avaient décollé de l’aéroport de Nôi Bài, à Hanoï, le 30 mars au soir, transportant 106 membres des forces armées, des équipes cynophiles, ainsi que plus de 60 tonnes d’équipements médicaux, de nourriture et de matériel humanitaire.

Dès leur arrivée à Yangon, les équipes de secours, avec le soutien logistique du personnel de Vietjet, avaient procédé rapidement au déchargement et au transport de l’aide humanitaire vers les zones les plus dévastées. Les forces de police et militaires avaient immédiatement entamé les opérations de recherche, de soins médicaux et de soutien aux populations sinistrées.

Le séisme de magnitude 7,7 qui a frappé le Myanmar le 28 mars a causé des pertes humaines considérables : plus de 1600 morts, près de 3500 blessés et des centaines de disparus. De nombreuses infrastructures ont été détruites, et les secousses ont été ressenties jusqu’en Thaïlande et au Vietnam.

Vietjet possède une solide expérience dans l’organisation de vols humanitaires et d’urgence. La compagnie a participé à de nombreuses missions de secours, notamment après le séisme et le tsunami en Indonésie en 2018 et le super typhon Haiyan aux Philippines en 2013. Pendant la pandémie de COVID-19, Vietjet a également effectué de nombreux vols spéciaux pour transporter du personnel médical, des équipes d’intervention et du matériel sanitaire vers les zones touchées. Ces actions témoignent non seulement de l’esprit de solidarité de Vietjet, mais aussi d’une culture d’entreprise profondément ancrée dans l’engagement communautaire, une valeur que la compagnie continue de cultiver et de promouvoir.

Minh Thu/CVN

Photos : Vietjet/CVN