La fête gastronomique de Saigontourist dans toute sa splendeur

La Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2025 a eu lieu du 27 au 30 mars dans la zone touristique de Van Thanh. Elle a rassemblé hôtels et restaurants 4-5 étoiles affiliés au groupe.

>> Saigontourist booste l’attractivité du tourisme vietnamien en Europe

>> Saigontourist : dynamiser le tourisme avec l'Indonésie et Singapour

>> Festival de la culture culinaire et des délices du groupe Saigontourist 2025

Saigontourist/CVN

L’événement faisait partie d’une série d’initiatives organisées par Saigontourist pour célébrer les grandes fêtes de Hô Chi Minh-Ville et marquer le 50e anniversaire de la création du groupe (1er août 1975).

Elle a bénéficié du soutien de la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et de marques culinaires de certaines localités, telles que Bên Tre, Tây Ninh, Long An, Phu Quôc et Côn Dao.

"Événement annuel, la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist a non seulement permis d’honorer la richesse culinaire du pays, mais aussi de la faire découvrir aux visiteurs internationaux. Nous espérons que cet événement continuera de se développer et deviendra un rendez-vous culinaire de référence à l’échelle internationale", a déclaré Pham Huy Binh, président de Saigontourist et chef du comité d’organisation.

Il s’agit du seul événement gastronomique vietnamien récompensé par les World Culinary Awards. Il a remporté le titre de "Meilleure fête culinaire d’Asie" pour trois années consécutives, en 2022, 2023 et 2024, ainsi que celui de "Meilleure fête culinaire du monde" deux années de suite, en 2023 et 2024.

Plus de 600 plats et boissons

Surpassant les éditions précédentes, cette fête a proposé plus de 600 plats et boissons délicieux, sélectionnés dans les trois régions du pays, ainsi que de nombreuses spécialités locales. En plus des plats traditionnels du pays, elle a mis en avant des mets "uniques et insolites" des régions montagneuses, tels que viande de buffle séchée, poisson grillé du lac de Ba Bê, brochettes de porc grillé aux feuilles de mac mât (Clausena indica Daizell), banh cuôn (ravioli roulé) de Cao Bang, gâteaux aux châtaignes de Trùng Khanh, thang cô (ragoût de tripes de cheval et de bœuf) de Quan Ba et salade au 60 sortes de feuilles et légumes de Kon Tum, etc.

Dans le cadre de la fête, des concours sont organisés pour la décoration des stands, le choix des dix meilleurs plats, meilleures spécialités régionales et meilleures boissons. Les critères de sélection incluent le goût, l’attrait visuel, la décoration soignée et la fidélité aux saveurs locales et régionales.

Saigontourist/CVN

Outre la dégustation culinaire, les visiteurs ont également profité d’une ambiance festive et riche en culture, grâce à des décors représentant les trois régions du Vietnam. Un espace de jeux folkloriques a permis aux participants de gagner de nombreux cadeaux attrayants.

Sur le stand de Saigontourist, de nombreuses offres spéciales étaient proposées, notamment une série de programmes combinant découverte culinaire et offres de voyage attrayantes.

D’après M. Binh, fort du succès des éditions précédentes, Saigontourist envisage d’organiser une version mondiale de l’événement, destinée aux Vietnamiens de l’étranger et aux convives internationaux. C’est également l’occasion de promouvoir le tourisme de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam à l’échelle internationale.

Le président de Saigontourist a annoncé que cette "version internationale" de la fête se tiendra à la Japan Expo 2025 à Osaka en juin prochain, puis au Vietnam Festival du pho 2025, en collaboration avec le journal Tuôi Tre (Jeunesse), en septembre prochain à Singapour.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN