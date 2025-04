Des entreprises normandes explorent le marché vietnamien

Menée par Delphine Wahl, directrice générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie, une délégation normande, en visite à Hô Chi Minh-Ville, a pour mission de promouvoir l’expansion de ses entreprises sur les marchés vietnamien et thaïlandais. Trois compagnies ont exprimé leur volonté d’établir des partenariats avec des acteurs vietnamiens dans des secteurs tels que agroalimentaire, industrie, restauration, etc.

Lors d’une rencontre avec la presse à la Résidence de France, jeudi 24 avril, Delphine Wahl a mis en avant les opportunités de coopération entre entreprises normandes et vietnamiennes. En collaboration avec Business France, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Normandie accompagne les entreprises françaises dans leur démarche de prospection de nouveaux marchés à l’étranger, notamment au Vietnam.

"La Normandie est l’une des régions les plus exportatrices de France, avec 35% de son PIB provenant des exportations, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique, de l’agroalimentaire et de la pharmacie", a-t-elle souligné.

"Pourquoi avons-nous choisi le Vietnam ? Parce qu’en 2024, les échanges commerciaux entre la France et le Vietnam ont fortement progressé, atteignant 8,5 milliards d’euros. Les exportations françaises vers le Vietnam se sont élevées à 1,5 milliard d’euros, soit une hausse de 25% par rapport à 2023. Les importations, quant à elles, s’élevaient à 7 milliards d’euros en 2023", a-t-elle ajouté.

Mme Wahl a également précisé que l’agroalimentaire, la pharmacie et l’industrie sont des secteurs porteurs pour la Normandie, représentée lors de cette mission par deux entreprises phares : Archie, leader français du vinaigre de cidre biologique, et HAFA, pionnier des lubrifiants industriels depuis 1953.

Perspectives de coopération prometteuses

Fabrice de Lachaise, directeur commercial France Export de HAFA, a présenté les domaines d’activité de l’entreprise et son ambition d’élargir sa présence en Asie, en particulier au Vietnam et en Thaïlande. Il a cité les secteurs de l’automobile, de l’agriculture, du nautisme, des travaux publics et de l’industrie.

"Notre objectif est d’évaluer les perspectives du marché des lubrifiants pour engins motorisés au Vietnam et en Thaïlande. Nous souhaitons identifier des partenaires potentiels pour assurer la distribution des produits HAFA dans ces deux pays", a-t-il déclaré.

David Gallienne, chef étoilé au Guide Michelin, était également présent. Porteur d’une vision singulière de la gastronomie française, il propose, à travers sa marque d’épicerie fine, une sélection de produits gourmets "made in Normandy". Lors de cette rencontre, il a présenté au public vietnamien ses spécialités à base de champignons, avec le souhait de partager son savoir-faire, de promouvoir une gastronomie authentique et d’identifier des partenaires passionnés pour développer un réseau auprès d’hôtels et de restaurants locaux.

Région emblématique du nord-ouest de la France, la Normandie est notamment célèbre pour le Mont-Saint-Michel, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle bénéficie d’un ancrage historique dans le secteur agroalimentaire, soutenu par un terroir riche, des savoir-faire ancestraux et une filière d’excellence dans les produits laitiers, les céréales et le maraîchage. Grâce à sa façade maritime et à ses grands ports comme Le Havre (jumelé avec Dà Nang) et Rouen, elle joue également un rôle stratégique dans les échanges internationaux.

Texte et photos : Truong Giang/CVN