Hô Chi Minh-Ville

Promotion des exportations efficaces grâce au commerce électronique transfrontalier

L’exportation de produits via le commerce électronique (e-commerce) est une tendance qui devrait continuer à croître fortement dans un avenir proche. Les entreprises manufacturières, y compris les petites et micro entreprises, peuvent profiter des canaux de commerce électronique pour exporter directement vers les consommateurs internationaux.

Telle est l'opinion des experts lors de l'atelier "Promouvoir l'exportation des produits vietnamiens vers le marché international à travers le réseau de commerce électronique transfrontalier", organisé par le Département des marchés euro-américains du ministère de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec le Centre de promotion du commerce et des investissements (ITPC) de Hô Chi Minh-Ville, tenue dans l'après-midi du 7 juin.

Beaucoup d'experts du commerce électronique et d'intervenants d'Amazon Global Selling étaient présents à cet atelier, fournissant des connaissances fondamentales à un niveau de base et des compétences applicables liées aux produits vietnamiens potentiels sur Amazon.

Boom de l’e-commerce transfrontalier

Selon le chef du Département des marchés euro-américains, Ta Hoàng Linh, le marché mondial du commerce électronique devrait connaître une forte croissance, avec un chiffre d'affaires attendu de 7.400 milliards d'USD d'ici 2025. "Dans le contexte d'intégration de plus en plus profonde du Vietnam à l'économie mondiale, ainsi que des opportunités offertes par les accords de libre-échange de nouvelle génération, la participation au système d'exportation et d'importation en ligne et aux canaux de commerce électronique transfrontaliers est une solution efficace, ouvrant de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes d'élargir leur clientèle et d'accroître leur possibilité d'accès au marché, améliorant ainsi leur capacité commerciale et la valeur de la qualité des produits originaires du Vietnam, apportant les marques vietnamiennes aux consommateurs de nombreux marchés à travers le monde”, a informé-t-il.

Actuellement, la plupart des petites et micro entreprises vietnamiennes exportent vers l’Asie du Sud-Est et la Chine, qui continue d’être considérée comme la plus grande région d’exportation. Ces cinq prochaines années, le Japon, les États-Unis et l’Union européenne seront les marchés dominants auxquels il faudra donner la priorité.

Ta Hoàng Linh a également noté qu'en termes d'information, les besoins des clients, les goûts et les critères fixés par les pays européens et les États-Unis sont assez stricts, obligeant les entreprises vietnamiennes à être compétitives et à s'adapter aux réglementations.

"Grâce aux informations utiles d'Amazon Global Selling, nous espérons que les entreprises vietnamiennes pourront avoir un aperçu plus approfondi. En même temps, ils comprendront bien le processus, les compétences, les solutions et réglementations et saisiront les tendances pour conquérir le marché mondial, notamment sur les marchés européens et américains grâce à la plateforme en ligne d'Amazon", a espéré M.Hoàng Linh.

Réduire les coûts d’exploitation

Le directeur d'ITPC, Trân Phu Lu, a souligné que l'exportation en ligne via des plateformes de commerce électronique transfrontalières est devenue la direction de nombreuses entreprises, créant de nombreuses opportunités pour accéder aux clients internationaux. Dans le contexte post-COVID-19 et l'évolution rapide du comportement des clients, le marché du commerce électronique devient plus dynamique et devient une méthode efficace permettant aux entreprises de surmonter les difficultés.

Selon le directeur Trân Phu Lu, le commerce électronique transfrontalier aide les entreprises à réduire leurs coûts d'exploitation et de fonctionnement par rapport à l'expansion du marché traditionnelle via des succursales étrangères, en contribuant à optimiser la gestion des entrepôts et la livraison de marchandises, en profitant des partenaires maritimes mondiaux. L'utilisation d'outils en ligne aide également les entreprises à fournir facilement des informations détaillées sur les produits, les politiques de livraison et les services après-vente afin de renforcer la confiance des clients.

Cependant, pour exploiter efficacement le commerce électronique transfrontalier et limiter les risques, les entreprises doivent clairement comprendre et se conformer aux réglementations en matière de protection des consommateurs, de sécurité des informations des clients, ainsi qu'aux politiques et réglementations gouvernementales en matière de transactions en matière de taxes, de douanes, de droits d'auteur et de propriété intellectuelle.

La représentante d’Amazon Global Selling Vietnam, Trân Van Phuong Trinh, a en outre informé que le nombre de produits vendus par les entreprises vietnamiennes sur Amazon a augmenté de plus de 300 % ces cinq dernières années. Des milliers de petites et moyennes entreprises vietnamiennes exportent désormais via Amazon, avec le nombre d'entreprises obtenant un chiffre d'affaires annuel de plus d'un million de dollars presque multiplié par dix.

On peut citer les marques vietnamiennes qui ont participé avec succès à l'exportation via Amazon comme les céramiques Minh Long, les ustensiles de cuisine Sunhouse, les meubles BeeFunrni, les produits agricoles Lafooco... Grâce à Amazon, les marchandises vietnamiennes ont la possibilité d'atteindre plus de 2 milliards de personnes en ligne chaque année sur les marchés nord-américains, européens et dans de nombreux autres pays tels que l'Australie, le Japon, Singapour, l'Inde,…

Selon Trân Van Phuong Trinh, en 2023, la valeur des exportations des entreprises vietnamiennes sur Amazon a augmenté de 50% et le nombre de partenaires commerciaux vietnamiens sur Amazon de 40%. Les cinq secteurs de produits les plus vendus sur Amazon sont les produits de la maison, de la cuisine, les produits de sant, de soins personnels et de beauté, le textile-habillement. Les petites et même les très petites entreprises qui possèdent des produits et des processus de production conformes aux normes du marché peuvent profiter des canaux de commerce électronique pour exporter directement vers des consommateurs du monde entier. Grâce au soutien de la technologie et des plateformes d'e-commerce, les entreprises peuvent recevoir des commandes de manière proactive n'importe où et à tout moment, contrôlant et gérant efficacement leurs activités de vente.

Texte et photos : Tân Dat/CVN