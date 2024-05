La transformation numérique développe l’e-commerce et la logistique

L'une des tâches visant à améliorer la compétitivité et à développer les services logistiques du Vietnam d'ici 2025 est la recherche et l'application de nouvelles technologies et de progrès techniques, de technologies modernes dans la gestion, l'exploitation et la formation sur les chaînes d'approvisionnement afin d'offrir des services logistiques de meilleure qualité, selon la décision N°200/QD-TTg du 14 février 2017 du Premier ministre.

Le Programme national de transformation numérique à l'horizon 2025, avec une vision à l'horizon 2030 approuvé par le Premier ministre, considère la logistique comme l'une des huit industries prioritaires pour la transformation numérique.

Cette information a été annoncée par Trân Thanh Hai, directeur adjoint du département d'import-export, lors du séminaire sur l'application de la technologie pour développer l’industrie de la logistique et du commerce électronique durable, tenu le 16 mai à Hanoï.

Réduire les coûts logistiques

Trân Thanh Hai a souligné l'importance de la logistique dans le processus allant de la production, l'importation et l'exportation, la distribution jusqu'à la consommation. La logistique crée de la valeur ajoutée et contribue significativement à la croissance de l'import-export du pays.

Selon les experts, la logistique, en tant qu'industrie clé, doit être investie soigneusement, en particulier dans le domaine de la transformation numérique, afin de répondre et de s'adapter au marché et de soutenir le développement d'autres secteurs.

L'application de la technologie dans la logistique et le commerce électronique offre de nombreux avantages, optimisant l'efficacité des activités de ces deux industries et contribuant à réduire les coûts logistiques pour toute l’économie.

Une orientation future

Dinh Thanh Son, directeur général adjoint de la société Viettel Post, a indiqué que l'indice de performance logistique (IPL) en 2023 a atteint 3,3 points, se classant au 43e rang parmi 154 pays et territoires et au 5e rang parmi les pays de l'ASEAN. Le taux de croissance des recettes des services est assez élevé, atteignant 14 à 16% par an, avec une taille d'environ 40 à 42 milliards d'USD par an, selon le rapport sur les importations et exportations du Vietnam en 2023.

L'application des technologies dans les activités logistiques permet aux entreprises de réduire les coûts de livraison de 14% et d'augmenter le volume de marchandises transportées par chaque véhicule de 13%.

Les entreprises et les investisseurs devraient se concentrer sur l’expansion et la modernisation des entrepôts, la planification des réseaux pour répondre aux modes de livraison, et l’optimisation de la livraison par itinéraires afin de minimiser les coûts pour les entreprises et les clients. De plus, l'application de la transformation numérique pour gérer et synchroniser les chaînes logistiques est également une orientation future.

