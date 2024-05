Le Vietnam fait partie des pays à plus forte croissance de l’e-commerce

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le commerce électronique traverse une période de forte croissance et est devenu une composante importante de l’économie numérique au Vietnam.

Les ventes au détail du commerce électronique ont augmenté à un taux moyen d’environ 20% au cours des 10 dernières années, plaçant le Vietnam parmi les pays où la croissance du commerce électronique est la plus rapide de la région et du monde.

Photo : ST/CVN

Le directeur du Centre pour le développement du commerce électronique du Département du commerce électronique et de l’économie numérique, Nguyên Van Thanh, a estimé que le commerce électronique transfrontalier était un domaine avec un taux de croissance deux fois supérieur à celui du commerce électronique intérieur. En particulier, après la pandémie, le commerce électronique transfrontalier n’était pas seulement un «terrain de jeu» pour les grandes entreprises, mais a également bénéficié d’une large participation de petites et même de microentreprises, ce qui a contribué à la croissance du chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam.

Selon le directeur général d’Amazon Global Selling Vietnam, Gijae Seong, les entreprises vietnamiennes ont créé des miracles dans les exportations transfrontalières, le nombre d’entreprises réalisant des ventes d’un million de dollars par an sur Amazon ayant été multiplié par 10 en seulement 5 ans. Les entreprises vietnamiennes élargissent également de plus en plus leur champ d’activité à l’international, le nombre de produits vendus sur Amazon ayant augmenté de 300% au cours des cinq dernières années.

Le fort indice de croissance démontre la flexibilité, l’esprit proactif de mondialisation et la volonté de diversifier le portefeuille de produits pour répondre aux goûts des consommateurs internationaux. Le Vietnam est également considéré comme un centre de fabrication, une chaîne d’approvisionnement émergente du commerce électronique mondial, doté d’atouts en termes de capacité de production, d’esprit d’entreprise et de vitesse de transformation numérique rapide.

Truong Van Cam, vice-président de l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement, a déclaré que le textile/habillement était l’une des cinq industries connaissant une croissance impressionnante du commerce électronique transfrontalier, portant la valeur des exportations de textiles et d’habillement à un niveau élevé, en particulier au cours des quatre premiers mois. En 2024 à 12,5 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ 7% par rapport à la même période en 2023. Grâce à l’exportation en ligne, les produits textiles ont atteint des clients directs et ont de plus en plus affirmé leur position.

Créer des marques fortes

Cependant, dans un contexte fluctuant, les produits «Made in Vietnam» ne peuvent pas rivaliser en termes de prix, mais doivent construire une marque forte et s’imposer auprès des consommateurs mondiaux.

Le directeur général d’Amazon Global Selling Vietnam, Gijae Seong, a déclaré que les prix bon marché ne constituent plus le principal avantage concurrentiel crucial en vue que les produits vietnamiens conquièrent de plus en plus le marché mondial. En fait, les nouvelles entreprises qui entrent sur le marché utiliseront le facteur prix pour attirer les clients, tandis que les entreprises qui ont de l’expérience et choisissent le commerce électronique transfrontalier comme stratégie à long terme se concentreront sur l’image de marque. De nombreux consommateurs internationaux sont prêts à dépenser une somme d’argent plus élevée pour posséder un produit ou une marque qu’ils aiment ou un produit qui bénéficie de bons retours et d’avis positifs de la part de nombreux acheteurs.

D’un autre côté, selon les études de marché, les goûts des consommateurs mondiaux ont beaucoup changé. De plus en plus de gens sont prêts à payer plus pour des marques «vertes» et respectueuses de l’environnement qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et les importateurs internationaux donnent la priorité à la réduction de leur «empreinte carbone» sur les produits et «se détournent» du bois récolté sur des terres déboisées.

"Il est important que les entreprises renforcent la valeur de la marque pour leurs produits afin que les consommateurs achètent non seulement le produit, mais également la marque du produit. C’est le principal facteur permettant aux entreprises d’atteindre une forte croissance lorsqu’elles exportent via le commerce en ligne", a déclaré Gijae Seong.

Selon les statistiques, au cours des cinq dernières années, le nombre d’entreprises vietnamiennes participant au programme d’enregistrement de marque via la plateforme de commerce électronique Amazon a été multiplié par 35. Ces données montrent que les entreprises vietnamiennes sont plus intéressées à créer des marques pour le développement durable dans le commerce électronique transfrontalier.

Le commerce électronique international a permis aux entreprises vietnamiennes de se connecter directement aux marchés et aux consommateurs mondiaux. Afin de bien se positionner sur le marché mondial en ligne, les entreprises doivent se débarrasser de la mentalité de «surfeur» du commerce en ligne et doivent appliquer une stratégie à long terme, en mettant l’accent sur la construction de leur marque. Il est temps pour le Vietnam de devenir un centre de production et d’exportation de produits à bas prix, tout en étant une marque appréciée des consommateurs du monde entier.

NDEL/VNA/CVN