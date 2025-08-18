Produits vietnamiens : un fort attrait pour les importateurs américains

Selon le Département du développement des marchés étrangers du ministère de l'Industrie et du Commerce, cette tendance montre que la demande pour l'intégration des chaînes d'approvisionnement vietnamiennes reste fort, évoluant vers un modèle de recherche directe de fournisseurs locaux afin d’optimiser les chaînes logistiques, réduire les coûts et renforcer l'autonomie.

Une importante délégation de l'État de l'Oregon, conduite par le représentant de l'État, Daniel Nguyen, a confirmé sa participation. Elle regroupera des acteurs majeurs des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la technologie, de la mode outdoor et de la logistique. Le programme de la délégation au VIS 2025 sera axé sur des rencontres B2B, la définition de normes techniques, de qualité et de modèles d’approvisionnement, ainsi que des visites d'usines et de zones industrielles. Avec un agenda de travail dense à Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, la délégation ambitionne de signer des protocoles d'accord et des accords de coopération concrets à l'issue de l'événement.

Par ailleurs, VIS 2025 s'apprête à accueillir la plus grande délégation d'importateurs, de distributeurs et d'entreprises logistiques jamais venue du Texas. Des noms tels que L&V Food Supply, C&T Produce Wholesale, Ca Mau Supermarket, Port Houston et MIB - Morris International Beverage seront présents. Ces entreprises sont à la recherche de produits "Made in Vietnam" dans des domaines aussi variés que l'électromécanique, le textile-habillement, la chaussure, l'agroalimentaire, les boissons, l’artisanat ou encore la décoration intérieure. La présence de Port Houston souligne particulièrement l'objectif d'optimiser les routes de transport vers le système de distribution du sud des États-Unis.

La priorité des délégations américaines sera d'établir un contact direct avec les fournisseurs vietnamiens sur place. Les échanges porteront sur les gammes de produits, les spécifications techniques, la traçabilité, les normes ESG, les délais de livraison et les stratégies d'approvisionnement durable. Grâce à leurs avantages compétitifs en termes de coût, de qualité et de flexibilité, et à une conformité croissante aux normes internationales, les entreprises vietnamiennes disposent d'une opportunité unique d'intégrer plus rapidement les réseaux de distribution et de logistique américains.

En associant le potentiel technologique et financier des États américains à la compétitivité du marché et à la main-d'œuvre qualifiée du Vietnam, VIS 2025 est positionné comme un tremplin pour des projets commerciaux et d'investissement d'envergure. Le ministère de l'Industrie et du Commerce espère que les rencontres organisées durant le salon déboucheront sur la signature de nombreux accords et contrats, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'approfondissement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, notamment avec les États de l'Oregon et du Texas.

