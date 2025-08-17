Banque d’État du Vietnam

Soutien monétaire aux banques absorbant des établissements fragiles

Les banques procédant au transfert obligatoire de banques fragiles verront leur taux de réserves obligatoires réduit de 50% à compter du 1 er octobre prochain, selon une nouvelle circulaire de la Banque d'État du Vietnam (SBV).

>> La Banque centrale soutient la liquidité du système bancaire

>> La Banque d’État vise une croissance du crédit d’environ 16% en 2025

>> Le Vietnam lance un outil pour faciliter la finance verte et durable

Photo : VNA/CVN

Cette mesure vise à encourager les grandes banques à participer au redressement des établissements fragiles, tout en libérant davantage de marge de crédit au bénéfice de l’économie.

Grâce à cette nouvelle politique, Vietcombank, MB, VPBank et HDBank bénéficieront d’un taux préférentiel, car elles ont pris en charge le transfert obligatoire de banques en difficulté telles que CB, OceanBank, DongA Bank et GPBank.

Concrètement, ces établissements ne devront plus constituer qu’un taux de réserves obligatoires de 1,5% pour les dépôts de moins de 12 mois et de 0,5% pour les dépôts de 12 mois ou plus, contre respectivement 3% et 1% actuellement. Ce changement libérera ainsi des capitaux considérables pour ces quatre banques.

Au 30 juin de cette année, Vietcombank, MB, VPBank et HDBank affichaient un encours total de prêts de près de 3,8 quadrillions de dôngs, représentant environ 25% de l’ensemble des crédits de l’économie vietnamienne.

Selon Nguyên Thê Minh, directeur du département Recherche et Développement pour les particuliers de Yuanta Securities Vietnam Company, cette réduction des réserves obligatoires peut être considérée comme un assouplissement de la politique monétaire de la SBV.

Cependant, il souligne que la SBV doit mettre en place un mécanisme de surveillance strict, inspiré des normes de "tests de résistance" de Bâle II et Bâle III, afin d’évaluer les performances des banques après acquisition et d’éviter une augmentation des créances douteuses.

VNA/CVN