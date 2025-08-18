Vietjet reçoit une nouvelle fois le prix du “Meilleur lieu de travail en Asie”

La compagnie aérienne nouvelle génération Vietjet a été honorée pour la cinquième année consécutive du titre de “Meilleur lieu de travail en Asie” lors des HR Asia Awards 2025. Cette distinction internationale prestigieuse récompense Vietjet pour son environnement de travail international, inspirant et innovant, ainsi que pour ses politiques de gestion des ressources humaines attractives.

>> Vietjet : promotion exceptionnelle avec des réductions de billet allant jusqu’à 80%

>> Performances de haut vol pour Vietjet au deuxième trimestre 2025

Photo : VJ/CVN

Les HR Asia Awards distinguent les entreprises offrant les meilleurs environnements de travail dans 16 pays et territoires.

Aujourd’hui, Vietjet compte plus de 9.000 talents issus de plus de 60 nationalités, actifs sur les marchés nationaux et internationaux. Avec sa vision de devenir un groupe aérien mondial, la compagnie ne cesse d’élargir son réseau de vols, d’attirer des ressources humaines de haute qualité grâce à une équipe dirigeante expérimentée, et de proposer des services de classe internationale intégrant les technologies les plus avancées.

Chez Vietjet, l’humain est placé au cœur des priorités. Chaque employé bénéficie d’un suivi médical régulier et de programmes de formation continue pour développer ses compétences. La compagnie valorise également les familles de ses collaborateurs en récompensant les enfants ayant obtenu d’excellents résultats scolaires, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération prête à rejoindre la grande famille Vietjet. Grâce à ses avantages sociaux compétitifs et à un environnement de travail dynamique, Vietjet attire chaque année des milliers de candidats pour des postes au sol comme en vol, réalisant ainsi le rêve de travailler dans l’aviation.

Les bureaux Vietjet à travers le monde offrent des espaces modernes et conviviaux, favorisant le confort, les échanges et la créativité, avec des aménagements ouverts, de nombreux espaces verts et des équipements écoresponsables. Au siège, un complexe de services comprenant restaurants, boutiques, salle de cinéma et salle de sport répond pleinement aux besoins de détente et de loisirs des employés.

À l’Académie de l’aviation Vietjet, des programmes de formation conformes aux normes internationales sont organisés chaque semaine et chaque mois pour l’ensemble du personnel. Parallèlement, l’académie invite régulièrement des experts de renom dans divers domaines à partager leur expérience, animer des ateliers spécialisés et offrir aux apprenants une vision pratique ainsi que des connaissances actualisées, renforçant ainsi leurs compétences et perspectives de carrière.

De plus, Vietjet organise chaque année des tournois sportifs dynamiques autour de disciplines variées comme le football, le pickleball, le badminton ou encore le basketball. Ces événements suscitent un vif engouement parmi les employés, au Vietnam comme à l’international, renforçant l’esprit d’équipe et diffusant une énergie positive.

Grâce à ses politiques sociales exemplaires et à ses programmes de formation approfondis, Vietjet a su attirer et fidéliser une main-d’œuvre talentueuse et dynamique, contribuant à son développement durable ainsi qu’à celui du secteur aérien vietnamien et mondial.

Minh Thu/ CVN