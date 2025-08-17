L'industrie du ciment vise une reprise en 2025

L'industrie du ciment montre des signes de reprise en 2025 après deux années d'offre excédentaire et de faible demande intérieure, grâce à l'accélération des investissements publics dans le développement des infrastructures et à la baisse des coûts des intrants.

Selon le ministère de la Construction, le secteur a enregistré une forte croissance au cours des six premiers mois de l'année, avec une production atteignant 49,8 millions de tonnes, en hausse de 18%, et des ventes en hausse de 14% à 54 millions de tonnes.

Les ventes intérieures ont progressé de 18% pour atteindre 37,5 millions de tonnes, témoignant d'un solide rebond de la demande locale. Les exportations ont progressé de 6% entre janvier et juin pour atteindre 17 millions de tonnes, tirées par une hausse de 19% des expéditions de clinker, générant un chiffre d'affaires total de 635 millions de dollars américains, en hausse de 1,7%. Les principaux marchés étaient les Philippines, les États-Unis, Singapour et la Malaisie.

Concurrence féroce

Les prix à l'exportation restent toutefois sous pression en raison d'une concurrence féroce, obligeant les producteurs à maintenir leurs prix aux niveaux de fin 2024 pour sécuriser leurs commandes. Les stocks de ciment et de clinker s'élevaient à environ 4,5 millions de tonnes, soit l'équivalent de 20 jours de production.

La baisse du coût des intrants a amélioré les marges, même si les prix élevés de l'électricité continuent de peser sur les producteurs. Le prix du charbon importé, un intrant majeur, a fortement chuté à 98,6 dôngs la tonne, soit 22,6% de moins qu'à la même période l'an dernier. Parallèlement, les prix moyens de l'électricité ont augmenté de 4,8% depuis le 10 mai.

Plusieurs producteurs ont enregistré une croissance significative de leurs bénéfices. VICEM Hà Tiên a déclaré un bénéfice après impôts de 112,3 milliards de dôngs, soit 2,45 fois supérieur à celui de l'année dernière, tandis que VICEM Bim Son a réalisé un bénéfice de près de 64,2 milliards de dôngs, en hausse de 150%. VICEM But Son a enregistré un bénéfice de 12,4 milliards de dongs.

L'investissement public et la reprise progressive du secteur de la construction devraient rester les principaux moteurs de croissance de l'industrie cimentière cette année, a déclaré Nguyên Van Thang, directeur de Gemtec, une entreprise de services de construction.

Dans les mois à venir, les exportations dépendront largement de la demande en provenance d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est, ainsi que de l'impact du protectionnisme commercial et des coûts de transport.

Pham Ngoc Trung, expert du secteur, a souligné que le secteur devrait donner la priorité à la restructuration des produits et à la conversion énergétique. La réduction des proportions de clinker, la production accrue de ciment à haute valeur ajoutée et l'adoption de sources d'énergie alternatives permettraient de réduire considérablement les coûts et de créer des avantages concurrentiels durables, a-t-il ajouté.

FPT Securities prévoit une croissance annuelle de la demande intérieure de ciment de 2,38% entre 2024 et 2039, soutenue par des perspectives positives en matière de construction de logements. Cependant, la croissance des exportations ne devrait pas être aussi optimiste, la faiblesse de la demande chinoise et la montée du protectionnisme pesant sur les perspectives.

Le Vietnam exploite actuellement environ 90 lignes de production de ciment, d'une capacité annuelle de 106 millions de tonnes.

