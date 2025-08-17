Un salon canadien ouvre l'Amérique du Nord aux chaussures vietnamiennes

Alors que l'évolution des politiques tarifaires remodèle la dynamique du commerce mondial et oblige les pays à diversifier leurs marchés pour réduire leur dépendance à une destination unique, l'industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure a cherché de nouvelles opportunités lors du salon de l' Association of Footwear + Apparel (AFA) Canada, qui s'est tenu récemment à Toronto.

C'était la première fois que le plus grand salon canadien de la chaussure et des accessoires accueillait des entreprises vietnamiennes. Cette année, l'événement a réuni 20 entreprises vietnamiennes et des centaines d'acteurs majeurs de l'industrie canadienne.

Michelle Kofman, directrice des opérations et des événements d'AFA Canada, a souligné l'importance de la présence du Vietnam, insistant sur le réseautage d'affaires et l'échange de connaissances. Ce fut l'occasion pour les fabricants et les détaillants canadiens de comprendre pleinement l'ampleur et la profondeur de l'industrie vietnamienne de la chaussure.

Les développements actuels aux États-Unis obligent de nombreux pays, dont le Canada, à réduire leur forte dépendance au marché américain, a-t-elle ajouté.

Opportunités commerciales

Dans le cadre du salon, le bureau commercial vietnamien au Canada, en collaboration avec l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et des sacs à main (LEFASO), a organisé un séminaire afin d'explorer comment les deux parties pourraient tirer parti de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) pour élargir l'accès mutuel aux marchés et les opportunités commerciales régionales.

La secrétaire générale de la LEFASO, Phan Thi Thanh Xuân, a déclaré qu'en raison des changements majeurs apportés aux politiques tarifaires, la diversification des marchés est devenue l'un des objectifs du gouvernement et un objectif pour l'industrie du cuir et de la chaussure.

Le marché nord-américain représente plus de 40% des recettes d'exportation totales de l'industrie et constitue un marché crucial, les États-Unis étant la principale destination. Cependant, Mme Xuân a souligné que le Canada et le Mexique, tous deux membres du PTPGP, sont considérés comme des alternatives très prometteuses, ajoutant que la stimulation des exportations vers les marchés bénéficiant d'accords commerciaux avantageux est un objectif clé pour le secteur.

AFA Canada, l'un des salons commerciaux les plus prestigieux et les plus importants d'Amérique du Nord, spécialisé dans les chaussures, la mode et les accessoires, a attiré des centaines de marques mondiales, d'acheteurs internationaux, de chaînes de vente au détail et d'unités de fabrication et de conception de nombreux pays.

