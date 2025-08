Exportations : le Vietnam diversifie ses marchés face aux taxes américaines

Alors que les États-Unis ont décidé d’abaisser le taux de taxe compensatoire appliqué aux produits vietnamiens de 46% à 20%, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce déploie activement une série de mesures globales afin de consolider ses marchés traditionnels, d’en explorer de nouveaux et de renforcer la compétitivité des entreprises nationales.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce s’attache à exploiter au mieux les 17 accords de libre-échange (ALE) et accords commerciaux que le Vietnam a déjà signés, considérés comme des leviers essentiels pour stimuler les exportations, notamment dans un contexte économique mondial incertain.

Dans le même temps, une attention particulière est portée au suivi des mesures de défense commerciale mises en place par les pays partenaires. L’objectif est de mettre en œuvre, de manière proactive et en amont, des solutions efficaces pour protéger les intérêts légitimes des exportateurs vietnamiens.

Diversification des marchés à l’export



Au-delà des accords en vigueur, le Vietnam s’emploie à étendre et diversifier ses marchés d’exportation. L’accent est mis sur l’étude de marchés potentiels et encore peu exploités comme le Moyen-Orient, l’Afrique ou encore l’Amérique latine.

Par ailleurs, le pays poursuit les négociations de nouveaux ALE avec des partenaires stratégiques tels que l’AELE (Europe), le Mercosur (Amérique du Sud), le CCG (Moyen-Orient), ainsi qu’avec l’Inde, le Pakistan, l’Égypte et l’Union douanière d’Afrique australe (SACU). Cette stratégie vise à réduire la dépendance vis-à-vis d’un nombre limité de débouchés et à accroître la résilience de l’économie nationale face aux chocs extérieurs.

Dans le cadre de la Semaine Vietnam International Sourcing Expo 2025, prévue du 4 au 6 septembre à Hô Chi Minh-Ville, plus de 300 délégations d’acheteurs provenant de plus de 60 pays et territoires, dont les États-Unis, le Japon, la République de Corée, la Chine, l’UE, l’Australie, le Canada, le Moyen-Orient, l’Inde, l’Afrique et l’ASEAN, seront invitées.

Cet événement représente une plateforme idéale pour promouvoir les produits vietnamiens, nouer de nouveaux partenariats et renforcer les réseaux d’exportation.

Parallèlement, le ministère entend favoriser une meilleure intégration des filières nationales dans les chaînes de production et d’approvisionnement mondiales, ce qui permettra aux entreprises vietnamiennes de monter en gamme et de mieux s’insérer dans la chaîne de valeur internationale.

Depuis fin avril 2025, le Vietnam et les États-Unis ont engagé plusieurs cycles de négociations sur les mesures commerciales compensatoires, tant au niveau technique qu’au niveau ministériel. Ces échanges ont porté sur des thématiques clés : droits de douane, règles d’origine, douanes, agriculture, commerce numérique, services et investissements, propriété intellectuelle, développement durable ou encore coopération dans les chaînes d’approvisionnement.

Le 1er août 2025 (heure du Vietnam), la Maison Blanche a publié un décret du président Donald Trump réduisant la taxe compensatoire appliquée aux produits vietnamiens de 46% à 20%. Cette décision résulte des efforts de dialogue constructif et de coopération déployés par la partie vietnamienne, marquant un tournant positif dans l’accès au marché américain pour les produits du pays.

Dans la période à venir, les deux pays poursuivront les discussions en vue de conclure un accord sur les mesures commerciales compensatoires, dans un esprit de transparence, de respect mutuel, d’égalité, de bénéfices partagés et en tenant compte du niveau de développement de chaque partie.

Le Vietnam et les États-Unis continueront de promouvoir un partenariat économique, commercial et d’investissement équilibré, stable et mutuellement avantageux, à la hauteur de leur partenariat stratégique intégral.

