Sacombank confirme sa position d'employeur leader dans la région

Sacombank a de nouveau été nommée parmi les "Meilleures entreprises où travailler en Asie en 2025" par HR Asia, pour la cinquième année consécutive.

>> La vietnamienne Sacombank contribue au développement socio-économique du Laos

>> Moody's relève la perspective de la note de crédit de Sacombank à positive

>> Sacombank élue la "Meilleure entreprise où travailler en Asie" et l'"Entreprise la plus attentionnée"

Photo : Sacombank/CVN

Ce prix témoigne de l'engagement constant de la banque en faveur du développement des ressources humaines et de ses efforts pour créer un environnement de travail moderne, centré sur l'humain et inclusif.

Par ailleurs, Sacombank figurait parmi les 20 meilleures entreprises à recevoir le prix "Tech Empowerment", qui récompense les réalisations exceptionnelles dans l'exploitation des technologies numériques pour renforcer la gestion des ressources humaines et améliorer l'expérience des employés.

Les HR Asia Awards de cette année, sous le thème "Synergie multigénérationnelle", récompensent les organisations qui favorisent des environnements de travail cohésifs et durables entre les générations.

Le modèle RH multigénérationnel de Sacombank rassemble plus de 16.000 employés d'âges, d'expériences et de perspectives variés, des dirigeants chevronnés aux talents dynamiques de la génération Z. Cette diversité a contribué à créer un environnement dynamique, propice à l'innovation et à une croissance durable.

Consciente des évolutions de la structure des effectifs et des besoins futurs en talents, Sacombank met l'accent sur l'attraction et le développement des jeunes professionnels. En 2025, la banque a mobilisé plus de 5.000 étudiants grâce à des ateliers carrières, des visites d'entreprises, des stages et des programmes de bourses, les accompagnant dans leur parcours académique et professionnel.

Depuis 2004, Sacombank a octroyé plus de 46.300 bourses d'un montant de près de 72 milliards de dôngs (2,7 millions de dollars américains).

Photo : VNA/CVN

Outre le soutien aux jeunes talents, Sacombank investit dans ses équipes clés grâce à des programmes qui cultivent l'engagement, le professionnalisme, les connaissances innovantes et la créativité. Ces initiatives constituent le fondement de la planification de la relève et du développement du leadership.

L'humain reste au cœur de la stratégie de croissance durable de Sacombank. En 2024, le revenu moyen des employés a augmenté de 10,3% par rapport à l'année précédente. Outre des salaires et des primes compétitifs, les employés bénéficient d'une assurance-vie, de bilans de santé annuels et de programmes de soutien familial sous forme de cadeaux et de services bancaires préférentiels.

Le prix "Tech Empowerment" souligne également la transformation numérique de Sacombank dans la gestion des ressources humaines. Chez Sacombank, la technologie est considérée non seulement comme un outil opérationnel, mais aussi comme un levier stratégique pour améliorer l'expérience employé et créer un environnement de travail efficace et moderne.

Grâce à des partenariats avec Microsoft Vietnam et d'autres fournisseurs de technologies de premier plan, la banque a renforcé ses capacités de gestion, optimisé ses données RH, mis en œuvre des formations aux compétences numériques et avancé l'automatisation des processus bancaires et robotisés par l'IA.

Ces initiatives ont stimulé la productivité, réduit les tâches manuelles et allégé la charge de travail. La plateforme de formation interne est également devenue un système ouvert, permettant aux employés d'accéder à des formations à tout moment et en tout lieu, adaptées à différentes générations et à différents postes.

Un représentant de Sacombank a déclaré : "Chaque membre de Sacombank est un ambassadeur de la marque. Être reconnu par HR Asia pour la cinquième année consécutive souligne notre esprit d'innovation, notre collaboration et l'engagement profond de nos collaborateurs dans la stratégie de développement durable de la banque. Cela nous motive également à améliorer continuellement un environnement de travail moderne, humain et durable, répondant aux attentes de toutes les générations de nos collaborateurs".

La double reconnaissance de Sacombank - le prix principal et le prix spécial de la technologie - souligne son approche globale du développement personnel, reflétant non seulement des politiques fortes, mais aussi une vision et une stratégie à long terme.

VNA/CVN