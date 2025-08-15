Produits vietnamiens présentés au Salon international de l’alimentation de Hong Kong

Près de 20 entreprises vietnamiennes participent à la 35ᵉ édition du Salon international de l'alimentation de Hong Kong, inaugurée le 14 août au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong (Chine).

>> VIETNAM OCOPEX 2025 : un salon pour valoriser les spécialités locales

>> VIETFISH 2025 : l'accent mis sur l’innovation et la durabilité

>> Ouverture du salon Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025

>> Le 19e Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville prévu en septembre

Le consulat général et le Bureau commercial du Vietnam à Hong Kong ont conjointement organisé un stand regroupant six entreprises présentant des produits emblématiques du secteur agroalimentaire vietnamien : riz, café, noix de macadamia, nids de salangane haut de gamme, produits de la mer séchés et ail séché, riche en bienfaits pour la santé.

Photo : VNA/CVN

Selon Vu Thi Thuy, consule générale adjointe du Vietnam et cheffe du Bureau commercial du Vietnam à Hong Kong, les exportations vietnamiennes de produits alimentaires vers Hong Kong ont atteint 372,7 millions de dollars en 2024, et 212,9 millions de dollars au premier semestre 2025, soit une hausse de 19,1 % par rapport à la même période en 2024. Elle a souligné le potentiel croissant de ces produits, dont la diversité, la présentation et la qualité séduisent de plus en plus les consommateurs hongkongais et internationaux.

Le Dr Dào Van Dôn, directeur de KochiGold, a présenté pour la première fois à Hong Kong de l'ail noir, du polygonum multiflorum, du cordyceps, du curcuma et du panax notoginseng, déjà exportés vers la République de Corée, la Suisse et les États-Unis. Il a insisté sur la sélection rigoureuse des produits pour répondre aux exigences de qualité du marché local.

Pour sa part Pham Thi Bich Phuong, directrice commerciale de SK Foods, a exposé des produits à base de farine de riz et de légumes (pailles comestibles, vermicelles, nouilles, pâtes), mettant en avant les pailles de riz comme alternative écologique aux pailles en plastique.

Dans le cadre de ce salon, l'Agence de promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l'Industrie et du Commerce a également présenté deux marques vietnamiennes de thé réputées, offrant des thés fermentés issus de théiers centenaires, du thé Shan Tuyêt bio, ainsi que des mélanges parfumés aux fleurs, fruits et herbes.

Organisé par le Conseil de développement du commerce de Hong Kong (Hong Kong Trade Development Council - HKTDC), cet événement, l'un des plus importants du secteur à Hong Kong, réunit 1 890 exposants venus de plus de 30 pays et territoires et se poursuivra jusqu'au 18 août.

VNA/CVN