Zone spéciale de Cô Tô : un moteur de l’économie maritime verte

La zone spéciale de Cô Tô, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), a été créée à partir de trois communes et bourgs de l’ancien district de Cô Tô. Elle couvre 53,68 km² de terres émergées, réparties sur 74 îles de tailles diverses, et abrite près de 7.000 habitants.

Dotée d’une frontière maritime de près de 192 km avec la Chine et d’une zone de pêche de plus de 300 km², Cô Tô occupe également une position stratégique essentielle pour la défense et la sécurité dans la région maritime du Nord-Est du Vietnam.

Une croissance économique remarquable

Entre 2020 et 2025, l’économie de Cô Tô a enregistré une croissance annuelle moyenne de 16,03%, dépassant la moyenne provinciale. La structure économique s’est transformée : le commerce et les services représentent 65%, l’industrie et la construction 20%, et l’agriculture 15%. Les recettes budgétaires progressent de 10% par an, tandis que les services et le tourisme s’affirment comme secteur phare.

Les infrastructures touristiques ont connu un développement coordonné, avec une offre diversifiée et un espace touristique élargi. La zone compte aujourd’hui environ 300 établissements d’hébergement, capables de répondre à la demande croissante des visiteurs.

Nguyên Hông Sang, propriétaire du homestay Diamond Cô Tô dans le hameau de Hông Hai, explique que sa famille exerce dans le tourisme depuis près de vingt ans, avec des services variés allant de l’hébergement et de la restauration aux circuits d’exploration et à l’organisation d’événements. Son établissement compte 18 homestays, affichant un taux d’occupation de 100% en haute saison. Soucieux de promouvoir le tourisme vert, il utilise des matériaux respectueux de l’environnement et sensibilise ses clients à la protection de l’île.

Vers une économie maritime verte et moderne

Ces dernières années, Cô Tô a mis en œuvre un projet d’aquaculture marine visant à mieux gérer et valoriser les ressources maritimes, tout en créant des emplois durables pour les pêcheurs et en intégrant cette activité au développement touristique.

Selon Lê Ngoc Hân, secrétaire de la zone spéciale, Cô Tô s’orientera vers une économie maritime verte, moderne et durable. Les priorités porteront sur le tourisme écologique et culturel, associé à la préservation des ressources marines, la promotion de l’économie circulaire, des énergies renouvelables, de l’aquaculture à haute technologie et de la logistique maritime. Un aménagement efficace de l’espace maritime, la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique seront également au cœur de la stratégie.

Par ailleurs, la zone prévoit d’investir dans des infrastructures de transport stratégique : ports, gares fluviales, route périphérique maritime, héliport, embarcadère pour hydravions et pont reliant Thanh Lân à la grande île de Cô Tô.

S’ajouteront des infrastructures touristiques, numériques et aquacoles. Les espaces maritimes et côtiers seront aménagés en pôles fonctionnels : ville insulaire verte, centre touristique et culturel maritime, base logistique pour la pêche, zones d’énergies renouvelables. L’objectif est de bâtir une ville intelligente avec des services publics en ligne complets.

Le tourisme, moteur de croissance

Au cours des cinq dernières années, Cô Tô a accueilli environ 1,2 million de visiteurs, soit 1,5 fois plus que la période précédente. Les recettes touristiques sont estimées à 3.000 milliards de dongs, en hausse de 1,8 fois par rapport à 2015-2020. Considérant le tourisme comme levier principal, les autorités locales multiplient les investissements et améliorent constamment l’environnement et l’offre touristiques.

Nguyên Hai Linh, chef du département de la Culture et de Société de la zone, précise que Cô Tô développera un écosystème touristique sur quatre saisons : écotourisme forêt-mer au printemps et en été ; tourisme de bien-être et sports nautiques en automne ; séjours balnéaires et découvertes culturelles en hiver.

Des événements seront organisés tout au long de l’année, avec des espaces couverts indépendants des conditions météo, tels qu’un musée écologique marin, un centre d’expériences culturelles ou un espace d’art visuel. La marque "Cô Tô - île du tourisme écologique" sera associée à la philosophie "tourisme vert - zéro plastique - pour la communauté".

Cô Tô n’est pas seulement une île magnifique, mais aussi un symbole de résilience, d’histoire révolutionnaire et d’aspiration maritime. Son développement touristique représente à la fois un enjeu économique et un hommage à une terre à laquelle le Président Hồ Chí Minh avait accordé toute sa confiance. L’ambition est de faire de Cô Tô une zone spéciale modèle : durable, technologique et respectueuse de l’environnement.

