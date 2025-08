Des produits vietnamiens gagnent en popularité au Royaume-Uni

>> Grâce à l'UKVFTA, les produits vietnamiens envahissent les rayons britanniques

>> Le Vietnam et le Royaume-Uni renforcent leurs liens économiques et commerciaux

Après quatre ans de mise en œuvre, l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) a fortement stimulé les échanges commerciaux bilatéraux, avec une nette progression des exportations vietnamiennes vers le marché britannique. Ce texte a aussi favorisé la coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, établissant une base solide pour une croissance durable.

Photo : VNA/CVN

Selon les données du Départe-ment des douanes du Vietnam, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint plus de 4,3 milliards de dollars au premier semestre 2025, en hausse de 9,6 % sur un an. Les exportations vietnamiennes ontfrôlé les 3,4 milliards de dollars (+8,2%), tandis que les importations depuis le Royaume-Uni ont totalisé 461,6 millions (+23,1%).

En 2024, le commerce bilatéral a dépassé les 8,4 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 18% en variation annuelle. Les exportations vietnamien-nes représentaient plus de 7,5 milliards de dollars (+18,9%), tandis que les importations s’élevaient à 881,1 millions (+10,8%). Le Royaume-Uni est désormais le troisième marché d’exportation du Vietnam en Europe, derrière les Pays-Bas (13,8 milliards de dollars) et l’Allemagne (11,7 milliards).

Leviers de croissance

Les exportations vers ce marché exigeant affichent une croissance continue depuis 2021, comme l’a souligné Hoàng Lê Hang, première secrétaire du Service du commerce du Vietnam au Royaume-Uni. De nombreux produits “made in Vietnam”, tels que les vêtements, les chaussures, les outils, les équipements, les produits alimentaires et les légumes, sont présents dans de grandes chaînes de supermarchés britanniques. Ils sont également largement disponibles dans les supermarchés vietnamiens et asiatiques à travers le pays.

La présence croissante de produits vietnamiens dans les rayons des supermarchés britanniques est un signe encourageant, révélant une popularité grandissante auprès des consommateurs. Elle reflète aussi une stratégie réussie d’intégration sur un marché à la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement depuis le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, a précisé Hoàng Lê Hang.

Les exportations vietnamiennes, notamment agricoles, ont main-tenu une croissance soutenue ces trois dernières années, en grande partie grâce à l’UKVFTA, qui a immédiatement supprimé 94% des 547 lignes tarifaires sur les fruits et légumes. Cela a permis de créer un avantage compétitif net pour de nombreux produits vietnamiens par rapport à ceux issus de pays ne bénéficiant pas d’un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni.

S’agissant des perspectives commerciales bilatérales, Hoàng Lê Hang a souligné le fort potentiel de croissance continue, soutenu par ledit accord, la dynamique des entreprises vietnamiennes et la demande croissante de biens et services dans les deux pays. Le texte a considérablement renforcé la coopération économique, alors que l’adhésion du Royaume-Uni au Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) offre une base encore plus solide pour les échanges futurs.

L’intégration du Royaume-Uni au CPTPP ouvre de nouvelles perspectives d’exportation pour les entreprises vietnamiennes. En facilitant l’accès au marché britannique et en harmonisant les normes, ce texte représente une opportunité majeure pour développer de nouveaux débouchés. L’implication de pays développés comme le Royaume-Uni dans cet accord pourrait aussi stimuler la croissance du Vietnam, en imposant des standards élevés de libre-échange et de coopération.

Grâce à deux accords sus-mentionnés, les entreprises vietnamiennes bénéficieront d’un accès élargi aux marchés, de coûts de production réduits, de meilleures pratiques, d’une montée en compétence dans la production et d’une amélioration de la qualité de leur chaîne d’approvisionnement - autant d’atouts pour renforcer leur compétitivité à l’international, notamment dans les secteurs clés à l’export.

En tant que l’un des plus importants centres financiers mondiaux, regroupant banques d’investissement, compagnies d’assurance, fonds et autres institutions financières, le Royaume-Uni offre aux investisseurs vietnamiens de nombreuses opportunités de diversification, notamment dans les domaines technolo-gique, financier, des énergies renouvelables et des infrastructures durables.

Photo : VNA/CVN

Concurrence renforcée

D’après Hoàng Lê Hang, les entreprises vietnamiennes qui souhaitent percer davantage dans le secteur agricole au Royaume-Uni doivent répondre aux attentes du marché en misant sur les produits biologiques et durables. Cela suppose de réaliser des études de marché approfondies, d’obtenir les certifications nécessaires et de communiquer sur des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Elle a également rappelé que le CPTPP imposait à ses membres le respect de normes élevées en matière de propriété intellectuelle, de conditions de travail, de protection environnementale et de gouvernance d’entreprise. Les entreprises vietnamiennes sont donc appelées à garantir des produits de qualité constante, à structurer leur chaîne logistique de façon efficace et à s’aligner sur les tendances actuelles du commerce équitable et durable pour rester compétitives.

Mme Hang a conclu que si l’adhésion du Royaume-Uni à l’accord crée de formidables opportunités pour le Vietnam, elle comporte aussi de grands défis. Les entreprises devront faire preuve d’agilité face à une concurrence renforcée, à des exigences strictes en matière de qualité, et à un cadre réglementaire complexe. Avec une stratégie adaptée et des réformes ambitieuses, le pays pourra néanmoins tirer pleinement parti de ce nouvel environnement pour progresser vers un développement plus durable sur la scène économique mondiale.

Thê Linh/CVN