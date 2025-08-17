Les projets portuaires vietnamiens devraient faire des vagues d'ici 2030

Le Vietnam aura besoin de plus de 359.000 milliards de dôngs (14 milliards de dollars) pour développer son réseau portuaire d'ici 2030, notamment grâce à de nombreux nouveaux projets dans la province de Gia Lai.

Ce développement s'inscrit dans le cadre d'une décision récemment publiée par le ministère de la Construction, qui ajuste partiellement le plan détaillé des ports maritimes, des quais, des balises, des zones et des régions aquatiques pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050.

Selon le ministère, il s'agit d'une mise à jour importante pour répondre aux besoins du développement socio-économique et de l'intégration internationale du Vietnam.

Selon le nouveau plan, d'ici 2030, les besoins en capitaux d'investissement pour l'ensemble du système portuaire du pays sont estimés à environ 359.500 milliards de dôngs dont 72.800 milliards de dôngs destinés aux infrastructures maritimes publiques et les 286.700 milliards de dôngs restants aux ports assurant des services de manutention de marchandises.

Développement de manière synchrone

La demande totale de terrains portuaires à l'échelle nationale d'ici 2030 s'élève à environ 34.000 ha, dont 17.500 ha sont destinés aux ports maritimes, le reste étant destiné aux parcs industriels et à la logistique portuaire. La demande en surfaces d'eau s'élève à environ 606.000 ha, sans compter les 900.000 ha de zones d'eau aménagées sans ouvrages maritimes.

Selon le nouveau plan, le système portuaire de la province de Gia Lai devrait à lui seul traiter entre 17,65 et 18,75 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030, dont 0,32 à 0,37 million d'EVP en conteneurs et 150.000 à 200.000 passagers. Le système comprendra neuf ports et 20 quais, pour une longueur totale de quai de 5.104 m.

La demande totale d'occupation du sol pour les ports maritimes de Gia Lai d'ici 2030 s'élève à environ 217,3 ha, hors zones industrielles et logistiques. Les besoins en capitaux d'investissement pour ce système s'élèvent à environ 11.870 milliards de dôngs, dont 1.250 milliards de dôngs pour les infrastructures maritimes publiques et 10.620 milliards de dôngs pour les ports assurant des services de chargement et de déchargement.

Cet ajustement de la planification devrait permettre au système portuaire vietnamien, en particulier dans la province de Gia Lai, de se développer de manière synchrone, d'améliorer la capacité de manutention des marchandises et de soutenir la croissance économique de la région et du pays dans son ensemble.

VNA/CVN