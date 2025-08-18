Les prix du riz vietnamien grimpent face au stockage philippin

Les exportateurs de riz vietnamiens ont exhorté le ministère de l’Industrie et du Commerce à apporter leur soutien après l’annonce par les Philippines, premier acheteur de riz du Vietnam, d’une suspension des importations de riz pendant deux mois à compter du 1 er septembre afin de protéger les agriculteurs locaux.

>> Le riz à faible émission du Vietnam à la conquête du marché mondial

>> Le riz vietnamien gagne du terrain sur la scène mondiale

>> Le Vietnam s’affirme comme 2e exportateur mondial de riz

Photo : VNA/CVN

Cette pause pourrait perturber les contrats signés, augmenter les stocks et exercer une pression sur les liquidités des exportateurs, tout en impactant directement les revenus des agriculteurs.

Les Philippines représentant 40 à 45% de la valeur annuelle des exportations de riz du Vietnam, a déclaré le président de l’Association des vivres du Vietnam (VFA), Dô Hà Nam.

De nombreux contrats signés en août pourraient devoir être reportés d’au moins deux mois, a-t-il ajouté. De plus, la TVA de 5% appliquée aux exportations depuis le 1er juillet a encore pesé sur le fonds de roulement des exportateurs.

L’association a proposé un programme de taux d’intérêt bas et des prolongations de dettes, ainsi que des mesures pour aider les exportateurs à stocker le riz jusqu’à la levée de la suspension afin d’éviter les ventes forcées.

Elle a également proposé que le ministère collabore avec les autorités philippines afin d’obtenir des orientations sur les variétés de riz temporairement suspendues, conformément au protocole d’accord bilatéral sur le commerce du riz, signé le 30 janvier 2024 et en vigueur jusqu’à fin 2028, afin de maintenir une partie des exportations pendant le gel des importations.

Cette suspension visait à protéger les agriculteurs philippins suite à une baisse de 16% des prix du riz local en juillet, due à la hausse des importations due à la faiblesse des droits de douane.

Après l’annonce de la suspension, les prix à l’exportation du riz vietnamien ont augmenté, les acheteurs philippins ayant accru leurs achats en août. Le prix du riz vietnamien à 5% de brisures a atteint 391 dollars la tonne, soit le prix le plus élevé d’Asie, supérieur de 11 dollars à celui de l’Inde et de 11 dollars à celui de la Thaïlande et du Pakistan. Le prix du riz parfumé a grimpé de 10 à 15 dollars pour atteindre 505 à 510 dollars la tonne.

Les négociants ont indiqué que la suspension imposée par les Philippines ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le marché du riz vietnamien, la récolte d’été-automne ayant déjà été en grande partie écoulée et la prochaine récolte étant principalement composée de riz spécial destiné à la consommation intérieure.

À long terme, les Philippines restent dépendantes des importations pour assurer leur sécurité alimentaire.

Au premier semestre, les exportations de riz du Vietnam ont totalisé 4,7 millions de tonnes, pour une valeur de 2,44 milliards de dollars, soit une hausse de 3,8% en volume mais une baisse de 15,4% en valeur.

Les Philippines sont le premier acheteur de riz vietnamien, représentant 44,6% du volume et 42,6% de la valeur des exportations vietnamiennes sur la même période de six mois.

VNA/CVN