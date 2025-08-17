Dông Thap mise sur le développement durable de sa filière pangasius

La province de Dông Thap (Sud) multiplie les mesures pour renforcer les liens entre production, consommation et information de marché, tout en accélérant la transformation numérique de la filière pangasius : planification, traçabilité, production et codification. Objectif : un développement durable et à forte valeur ajoutée.

Pour un développement durable de la filière, éleveurs, coopératives et entreprises renforcent leurs liaisons afin d’améliorer la qualité de l’élevage et des produits à base de pangasius. La coopérative de production et de services aquatiques de Châu Thành, située dans la commune de Phu Huu, a ainsi mis en œuvre de nombreuses mesures pour rehausser la chaîne de valeur.

Connexion efficace

Selon Nguyên Thanh Binh, directeur de la coopérative, la mise en relation avec des entreprises partenaires a permis d’adopter un processus de production conforme aux normes VietGAP, depuis les matières premières jusqu’aux produits finis. Les pangasius transformés par la coopérative ont ainsi gagné en prestige et en confiance auprès des entreprises grâce à l’augmentation des commandes, réduisant la pression de consommation sur les éleveurs et assurant une coopération durable.

Parmi les entreprises de référence, la Sarl Hung Ca, basée dans la commune de Binh Thành, dispose de plus de 700 ha de zones d’élevage. Elle applique des processus rigoureux aux normes internationales couvrant toutes les étapes - élevage, transformation et exportation -, garantissant un approvisionnement stable en matières premières et un contrôle strict de la qualité.

Trân Van Hung, président du conseil d’administration et directeur général de Hung Ca, reconnaît que le respect des standards internationaux en matière d’eau, d’étangs, de techniques d’élevage et d’installations de transformation représente un coût élevé. Toutefois, il souligne que les bénéfices sont nets : poissons moins sujets aux maladies, hausse de la production de 3 à 5%, amélioration de la qualité des produits et réduction des coûts.

Selon l’Association vietnamienne du pangasius, la filière contribue fortement à l’économie nationale. Les exportations ont enregistré une croissance continue ces dernières années, avec une valeur annuelle moyenne comprise entre 1,8 et 2,4 milliards de dollars. Le Vietnam bénéficie en effet de conditions naturelles favorables à l’élevage, particulièrement dans le delta du Mékong, avec Dông Thap, An Giang, Cân Tho et Vinh Long, où la superficie d’élevage atteint 5.000 à 6.000 ha, pour une production annuelle moyenne de 1,6 à 1,8 million de tonnes.

Au premier semestre 2025, la production nationale a dépassé 871.900 tonnes, en hausse de 4,5% sur un an. Les exportations ont atteint 1,023 milliard de dollars, soit une progression de 11% par rapport à la même période de 2024. À elle seule, Dông Thap représente environ 35% de la production et du chiffre d’affaires à l’exportation.

Produits dérivés à forte valeur ajoutée

Vo Phuong Thuy, directrice du Service provincial de l’industrie et du commerce, indique que son service accompagne les entreprises, coopératives et ménages dans l’application du système de gestion de la traçabilité des produits. Des programmes de formation encouragent également l’application et la certification de normes de production telles que VietGAP, GlobalGAP, ASC et BAP, afin d’améliorer la qualité et la compétitivité du pangasius.

Les entreprises de Dông Thap investissent dans le développement de produits dérivés à haute valeur ajoutée tels que rouleaux de printemps, boulettes de poisson, collagène, gélatine, huile, peau séchée, ou encore aliments pour animaux à partir des sous-produits. Les déchets de l’élevage et de la transformation sont, eux, valorisés en engrais organiques pour l’agriculture.

Selon Duong Nghia Quôc, président de l’Association vietnamienne du pangasius, Dông Thap a consolidé ces dernières années sa position de leader dans le delta du Mékong comme au niveau national, avec des recettes d’exportation en constante progression. Pour y parvenir, la province a mis en place des chaînes de valeur continues, de la production à la transformation en passant par les industries de sous-traitance, augmentant ainsi la valeur ajoutée des exportations.

Le strict contrôle de la qualité et de la sécurité alimentaire a permis aux produits de répondre aux exigences internationales. Grâce à l’application de technologies de pointe et au respect des normes ASC, GlobalGAP et BAP, le pangasius de Dông Thap continue de séduire des marchés majeurs comme la Chine, les États-Unis et l’Union européenne.

Dans son plan de développement, la province vise à ce que 100% des exploitations de pangasius soient identifiées numériquement et que tous les éleveurs disposent d’un certificat d’éligibilité à la production ou signent un engagement de production alimentaire sûre conformément aux réglementations en vigueur.

Texte et photos : Truong Giang/CVN