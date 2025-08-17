Dà Nang trace sa voie vers le leadership des semi-conducteurs

Dans le cadre de la Stratégie de développement de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs à l’horizon 2030 et de sa vision pour 2050, la ville de Dà Nang s’est fixé pour objectif de devenir l’un des trois principaux centres nationaux de microcircuits, en associant la formation de ressources humaines hautement qualifiées à un écosystème de semi-conducteurs complet.

>> Devenir un maillon de l’industrie mondiale des semi-conducteurs

>> Faire du pays "une armée en marche" pour l’industrie des semi-conducteurs

>> Le Vietnam renforce la formation pour bâtir une industrie des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

La ville considère ce secteur comme une filière de pointe, appelée à faire de Dà Nang un centre national des hautes technologies.

Fab-Lab - un tremplin pour l’industrie des semi-conducteurs

Une étape stratégique de cette ambition est le lancement du Laboratoire de production de technologies d’encapsulation avancées (Fab-Lab), situé dans la Zone centrale de technologies de l’information, au Parc des logiciels N° 2 de Dà Nang. Ce projet, investi par la société par actions VSAP LAB, dispose d’un capital de 1.800 milliards de dôngs, s’étend sur 2.288 m² avec une superficie totale de planchers de plus de 5.700 m², et devrait entrer en service au quatrième trimestre 2026.

Le complexe comprendra deux zones principales : un espace laboratoire et un espace de production ("Fab"), avec une capacité de conception de 10 millions de produits par an, destinés aux marchés national et international. Ce modèle pionnier au Vietnam intégrera recherche, production, test, formation et transfert technologique dans le domaine de l’encapsulation avancée des microcircuits.

Selon Nguyên Bao Anh, directeur général de VSAP LAB, l’industrie mondiale des semi-conducteurs se heurte actuellement à un goulet d’étranglement majeur dans l’encapsulation avancée - une étape déterminante pour la performance, la taille, la fiabilité et le coût des puces. Alors que ce marché pourrait atteindre près de 80 milliards de dollars en 2028, sous l’effet de l’essor de l’intelligence artificielle (IA), de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G, il reste dominé par de grands groupes comme TSMC, Amkor ou ASE, limitant l’accès des petites entreprises et start-up à des services de haute qualité.

La création du Fab-Lab à Dà Nang vise à lever cet obstacle, en devenant le premier site au Vietnam capable de développer et de tester des technologies d’encapsulation avancées telles que le RDL Fan-out, le 2.5D et le 3D packaging - bases technologiques pour les puces d’IA, les processeurs haute performance pour centres de données, les semi-conducteurs automobiles et les équipements électroniques de nouvelle génération.

Soutien total des autorités et ministères

Le président du Comité populaire municipal, Lương Nguyên Minh Triêt, a affirmé que le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique constituent une percée majeure pour la période 2025-2030. Le Fab-Lab est appelé à devenir un modèle "lab-fab" intégré, associant recherche, expérimentation, production et formation, au service de l’encapsulation avancée pour puces d’IA, capteurs, applications biomédicales et dispositifs de communication à haut débit. La ville s’engage à offrir un soutien optimal en matière d’infrastructures, de procédures administratives et de ressources humaines pour garantir la mise en œuvre du projet dans les délais et avec efficacité.

Photo : VNA/CVN

Le ministère des Sciences et des Technologies a, de son côté, réaffirmé sa volonté d’accompagner Dà Nang et les entreprises dans l’élaboration de mécanismes incitatifs à l’investissement, la construction d’un écosystème des semi-conducteurs dans le Centre du pays et la connexion aux programmes de coopération internationale en recherche, conception, encapsulation et test des microcircuits.

Objectif : 5.000 talents hautement qualifiés

Outre les infrastructures et les politiques, Dà Nang fait de la formation des ressources humaines un pilier stratégique. La ville ambitionne, d’ici 2030, d’attirer au moins 5.000 professionnels qualifiés dans le secteur, dont 1.500 ingénieurs en conception et 3.500 ingénieurs en test et encapsulation.

Les universités locales renforcent leurs programmes de formation spécialisés en conception, vérification, conception physique et architecture de puces, tout en multipliant les partenariats internationaux avec des entreprises et organisations mondiales du secteur. L’Université vietnamo-sud-coréenne des technologies de l’information et de la Communication s’est ainsi dotée de 20 conceptions de microcircuits fournies par Synopsys - leader mondial du domaine - et a recruté sa première promotion de 60 étudiants en ingénierie de conception de puces, avec un objectif de 600 à 1.000 ingénieurs d’ici 2028.

La municipalité consacre par ailleurs un budget d’environ 873 milliards de dôngs à des mesures incitatives pour les étudiants et experts, comprenant des régimes de rémunération, des indemnités et des frais de séjour pour les chercheurs et formateurs contribuant au développement du programme microcircuits de la ville.

Coopération internationale et mise en relation des acteurs

Pour Phil Hoàng, expert de l’organisation américaine TreSemi, Dà Nang suit une trajectoire pertinente en fédérant pouvoirs publics, entreprises, universités, experts et partenaires potentiels pour former et produire des puces compétitives au niveau mondial. TreSemi accompagnera la ville dans la mise en place de formations spécialisées destinées à créer une génération d’ingénieurs hautement qualifiés capables de maîtriser le produit final.

Le Centre de recherche et de formation en conception de microcircuits et intelligence artificielle de Dà Nang (DSAC) œuvre également à rapprocher entreprises et établissements de formation afin d’identifier les besoins, et ainsi former des ressources humaines conformes aux normes internationales, capables de répondre à la demande des entreprises en conception, encapsulation et test.

Situation actuelle et perspectives

Dà Nang compte aujourd’hui une dizaine d’entreprises spécialisées dans la conception de microcircuits, telles que Synopsys, Uniquify, Savarti, Renesas, Synapse, FPT Semiconductor, Viettel CNC…, employant environ 550 ingénieurs. La ville réunit de nombreux atouts pour accélérer et viser la production et le test de gammes de puces adaptées aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

L’objectif final est de faire de Dà Nang l’un des trois pôles majeurs de microcircuits au Vietnam, où des produits à haute valeur technologique seront conçus et fabriqués par le savoir-faire et l’ingéniosité vietnamiens, contribuant à réaliser l’ambition nationale de maîtriser des technologies stratégiques et de s’intégrer profondément à la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

VNA/CVN