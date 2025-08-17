Pour rendre les entreprises publiques plus performantes

Les entreprises publiques sont appelées à prendre l’initiative et à participer davantage aux chaînes d’approvisionnement mondiales afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement économique du pays.

>> Vietnam et Lao renforcent leur coopération dans la réforme des entreprises publiques

>> Le Vietnam prêt à soutenir le Laos dans la réforme des entreprises publiques

Le gouvernement envisage une réforme optimale des entreprises publiques. La restructuration de ces sociétés doit adhérer à l’esprit “placer les intérêts nationaux au-dessus de tout” pour garantir que le capital de l’État soit géré et développé de manière efficace, au service du développement national dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Selon les données du ministère des Finances, les entreprises et groupes publics assurent actuellement environ 87% de l’approvisionnement en électricité, 50% en essence au détail, 100% en gaz sec, 70% en gaz liquéfié et 70% en engrais.

S’exprimant lors d’une récente conférence les dirigeants des entreprises publiques sur les mesures à prendre pour atteindre l’objectif de croissance de plus de 8% pour cette année, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les contributions importantes des entreprises à la stabilisation de la macroéconomie, à la stimulation de la croissance et à la garantie d’équilibres économiques majeurs. Cependant, il a noté que ces réalisations sont principalement portées par une poignée de grandes entreprises, la majorité des autres, sous-performantes dans la production et les opérations commerciales, ne répondent pas aux attentes et ne parviennent pas à propulser de manière significative la croissance économique du pays.

Rôle de pionnier

2025 est une année d’accélération extrêmement importante pour la mise en œuvre du Plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu’il était nécessaire de définir clairement le rôle dirigeant des entreprises publiques en tant que force essentielle pour le développement socio-économique, promouvant la stabilité macroéconomique et assurant les équilibres majeurs.

Il faut continuer à mettre en œuvre efficacement les projets de restructuration, les stratégies de développement, les plans de production, d’affaires, d’investissement et de développement des entreprises déjà approuvés ; accélérer les progrès et améliorer la qualité et l’efficacité des projets d’investissement des entreprises publiques ; accorder la priorité à la formation et au développement d’entreprises éthiques et à grande échelle afin de promouvoir le rôle de pionnier dans un certain nombre d’industries et de domaines importants dotés d’avantages compétitifs et capables de diriger le processus d’industrialisation et de modernisation du pays.

Les entreprises publiques doivent développer de manière proactive des tâches et des solutions spécifiques pour se développer, contribuer à l’objectif de croissance économique et de développement national, en se concentrant dans six domaines.

Primo, l’innovation, la transformation numérique, l’application et le développement de la science et de la technologie dans l’esprit de la Résolution N°57 du 22 décembre 2024 du Politburo du Parti.

Secundo, l’apport de contributions plus positives et plus efficaces aux trois avancées stratégiques, en particulier le renforcement des institutions. Les percées institutionnelles étant un goulot d’étranglement majeur.

Tertio, l’accélération et la percée de la croissance, en apportant des contributions concrètes et efficaces à la croissance et au développement rapides, inclusifs et durables du pays.

Quarto, le développement de l’économie numérique, de l’économie verte, de l’économie circulaire, de l’économie du partage, de l’économie de la connaissance, dans l’investissement dans la recherche et le développement.

Quinto, l’initiative de mise en œuvre active des politiques sociales et de sécurité sociale pour garantir l’équité et le progrès, en ne laissant personne de côté dans le processus de développement du pays, en particulier dans le programme de logement social et en éliminant l’habitat précaire à l’échelle nationale.

Sixto, la création de biens et de produits de marques vietnamiennes participant aux chaînes d’approvisionnement et aux chaînes de valeur mondiales, valorisant les marques nationales promouvant l’influence du pays, participant aux principaux enjeux liés aux chaînes de valeur mondiales.

Photo : VNA/CVN

Secteurs clés

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les entreprises publiques à prendre l’initiative et à participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement économique du pays.

Dans sa directive N°09, en date du 21 mars 2025, le chef du gouvernement a souligné que les entreprises publiques devraient se concentrer sur la valorisation de leurs produits, en particulier dans des secteurs clés tels que l’énergie, le charbon, le pétrole et les produits chimiques de base. Ce faisant, elles peuvent valoriser l’image de marque vietnamienne et contribuer aux objectifs de croissance économique du pays. Il a également souligné la nécessité pour les entreprises publiques de garder une longueur d’avance en s’adaptant rapidement et avec souplesse à un environnement mondial complexe et en constante évolution. Ledites sociétés sont censées innover et moderniser leurs activités afin de suivre le rythme des mutations économiques mondiales, tout en conservant leur rôle crucial dans les secteurs nationaux. Elles continuent de jouer un rôle central dans des secteurs importants de l’économie, notamment la sécurité énergétique, le développement des infras-tructures et la stabilisation de la macroéconomie.

La directive N°09 souligne l’importance des entreprises publiques comme piliers de la restructuration économique, contribuant aux infrastructures socio-économiques et soutenant les politiques nationales de défense et de sécurité. Leur rôle est également indispensable pour stabiliser l’économie, atténuer les fluctuations du marché et maîtriser l’inflation, tout en garantissant que le gouvernement puisse mettre en œuvre efficacement les politiques de sécurité sociale. Les entreprises publiques doivent investir dans la recherche, le développement et l’innovation pour valoriser leurs produits. Ceci est particulièrement crucial dans les secteurs ayant un impact significatif sur l’économie nationale.

Thê Linh/CVN



