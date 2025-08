VIETNAM OCOPEX 2025 : un salon pour valoriser les spécialités locales

>> Hung Yên veut compter 280 produits OCOP classés 3 étoiles ou plus en 2025

>> L'empreinte des produits OCOP sur le marché international

>> La Foire d'exposition du café et des produits OCOP à Dak Lak

>> Hô Chi Minh-Ville cherche à développer des produits OCOP

Photo : VNA/CVN

Avec ses 300 stands présentant des milliers de produits certifiés OCOP (One Commune One Product - À chaque commune son produit), ce salon de trois jours est une plateforme essentielle pour les producteurs vietnamiens. Il leur permet d'échanger avec des entreprises étrangères, des agences de promotion commerciale et des importateurs internationaux. C'est également une occasion unique pour les agences de représentation étrangères au Vietnam de découvrir la richesse et la diversité du marché OCOP.

S'inscrivant dans le cadre du programme national de promotion commerciale, l'événement est placé sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, du Comité populaire de Hanoï, de l'Alliance coopérative du Vietnam, de l'Agence de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce et des organisations partenaires.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Manh Quyên, a souligné que le salon témoignait de la détermination de divers secteurs et autorités à promouvoir les produits OCOP sur la scène internationale.

Les produits OCOP, a-t-il déclaré, sont devenus un élément essentiel du développement économique rural tout en transformant des milliers de produits traditionnels. Hanoï compte désormais plus de 3.317 produits certifiés OCOP, soit le nombre le plus élevé, représentant 21,3% du total national, avec six produits cinq étoiles, 22 potentiellement cinq étoiles, 1.571 quatre étoiles et 1.718 trois étoiles.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a rappelé que grâce à la diversité de ses ressources naturelles et à sa culture distinctive, le Vietnam a réussi à exporter des produits agricoles et dispose également d'une large gamme de spécialités et de produits artisanaux traditionnels. Le programme OCOP, a-t-il déclaré, joue un rôle déterminant pour la valorisation de ces produits sur les marchés national et international.

L'édition de cette année marque une avancée majeure dans la promotion commerciale numérique avec sa toute première exposition numérique sur la plateforme B2B Arobid.com, intégrant l'IA, le big data et des écrans 3D interactifs. Cette approche innovante représente une forme de commerce moderne, efficace et durable, alignée sur les tendances de la double transformation où la numérisation et les pratiques écologiques deviennent des normes essentielles dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

En juillet 2025, le Vietnam comptait 17.068 produits OCOP, notés trois étoiles ou plus, issus de 9.195 producteurs. Parmi eux, 126 produits cinq étoiles ont été reconnus au niveau national. Beaucoup de ces produits respectent désormais des normes internationales strictes en matière de qualité, de sécurité et d'emballage écologique, ce qui leur ouvre les portes des marchés étrangers.

VNA/CVN