Le 19e Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville prévu en septembre

Le 14 août, dans la mégapole du Sud, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a organisé une conférence de presse pour présenter le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC) 2025, qui se tiendra du 4 au 6 septembre au Centre des conférences et des expositions de Saïgon (SECC).

>> Promotions au Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

>> Hô Chi Minh-Ville a remporté trois catégories importantes aux World MICE Awards 2024

>> Ouverture du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2024

>> Forum touristique de haut niveau : transformation verte, tourisme net zéro - créer l'avenir

Cet événement, qui en est à sa 19e édition, illustre le développement constant de l’ITE HCMC, avec l’ambition de devenir une plateforme internationale influente de promotion du tourisme dans la région du Mékong et en Asie. Placé sous le thème "Tourisme durable, expérience vivante", l’ITE HCMC 2025 reflète la vision stratégique de l’industrie touristique du Vietnam en général, et de Hô Chi Minh-Ville en particulier.

Il met l’accent sur le développement du tourisme durable, visant non seulement les bénéfices économiques, mais également l’harmonie avec les valeurs culturelles, sociales et environnementales. Il a pour objectif de sensibiliser à l’importance du tourisme responsable, tout en encourageant la création de nouveaux produits et services originaux répondant aux besoins variés du marché national et international en matière de tourisme vert et durable.

L’ITE HCMC 2025 est un évènement important qui pousse des entreprises et des localités à proposer des produits touristiques distinctifs et innovants, offrant des expériences enrichissantes susceptibles de séduire les acheteurs internationaux souhaitant investir dans la destination Vietnam.

Plus de 240 acheteurs internationaux venus de 32 pays et territoires

Lauréat du titre de "Meilleur salon commercial d’Asie" (Asia’s Best Trade Show) aux World MICE Awards 2024, l’ITE HCMC confirme sa réputation et sa qualité sur la scène internationale. Il demeure le seul salon du tourisme au Vietnam à proposer un programme d’acheteurs internationaux, jouant un rôle essentiel dans l’augmentation du flux de visiteurs étrangers.

D’après les données du comité d’organisation, au 8 août 2025, l’événement avait attiré plus de 250 exposants et 240 acheteurs internationaux issus de 32 pays et territoires. Parmi eux figurent certaines des plus grandes sociétés mondiales de tourisme et de gestion de voyages, telles que Intrepid Travel et Flight Centre Travel Group (Australie), Collette et Goway Travel (États-Unis), G Adventures (Canada), DERTour (Allemagne), Exodus (Royaume-Uni), Thomas Cook India (Inde) ou encore Trip.com (Chine).

Pour la première fois, l’ITE HCMC accueille la participation d’acteurs majeurs du tourisme d’affaires et du MICE, comme FCM Travel, American Express Global Business Travel ou BCD Travel, confirmant la position croissante de Hô Chi Minh-Ville sur la carte internationale du tourisme d’affaires et des investissements.

En plus de ses partenaires issus de marchés stratégiques et reconnus tels que les États-Unis, l’Australie, la Chine, l’Inde, Singapour, la France et l’Espagne, le salon attire cette année l’attention de nouveaux marchés à fort potentiel comme la Pologne, le Danemark, le Qatar, le Brésil et le Portugal, qui constituent des sources importantes de visiteurs internationaux haut de gamme pour le Vietnam.

Activités variées

Dans le cadre du salon, les entreprises touristiques vietnamiennes et les acheteurs internationaux prendront part à des activités spécialisées conçues pour optimiser les échanges et l’expérience, comme les rencontres B2B, les programmes pour découvrir des destinations (Fam Trip) ou encore les espaces immersifs "Toa" et "Hello Show". Ces activités traduisent également la volonté de l’ITE HCMC 2025 de promouvoir le Vietnam comme une destination sûre, accueillante et authentique, engagée dans le développement durable, dans un contexte mondial marqué par la transition écologique et la numérisation du tourisme.

Ces rencontres permettent aux entreprises vietnamiennes de nouer des contacts directs avec des partenaires internationaux potentiels, de développer leur coopération commerciale et d’instaurer des relations solides et durables. En parallèle, elles favorisent l’ouverture du tourisme vietnamien vers de nouveaux marchés tout en renforçant les liens avec ses partenaires stratégiques.

Des activités grand public, organisées à 16h30 les 4 et 5 septembre ainsi que toute la journée du 6 septembre 2025, viendront également animer le salon, avec de nombreux cadeaux à la clé pour les visiteurs.

Forums spécialisés prestigieux

Selon le comité d’organisation de l’ITE HCMC 2025, plusieurs conférences, séminaires et forums viendront enrichir le programme, notamment le Forum touristique de haut niveau – session II de la 12e Assemblée générale de l’Organisation de promotion du tourisme pour les villes mondiales (TPO) en 2025, l’atelier "Conquérir l’esprit des touristes : les marques de destination à l’ère des données", l’atelier "L’essor des marques nationales : le rôle décisif du tourisme" ou encore le Programme de démarrage d’innovation touristique urbaine. Ces rendez-vous accueilleront des experts et intervenants de renom de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), d’Intrepid Travel et de ForwardKeys.

Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "Dans le contexte de la restructuration de l’industrie touristique, de l’optimisation des ressources et du renforcement des liens pour un développement durable, l’ITE HCMC 2025 joue un rôle clé dans la connexion stratégique entre le Vietnam et le marché touristique mondial. Le programme d’acheteurs internationaux de cette année est non seulement élargi, mais aussi soigneusement ciblé vers les marchés à fort potentiel, conformément à l’orientation visant à attirer une clientèle haut de gamme, dépensière et expérimentée."

Pour sa part, Nguyên Thê Bao, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, a indiqué que l’ITE HCMC 2025 n’est pas seulement un événement de promotion commerciale, mais aussi un symbole de la vitalité, de la résilience et de la créativité du secteur touristique vietnamien dans une période de mutations et d’opportunités de transformation.

En tant que compagnie aérienne nationale, Vietnam Airlines s’engage à promouvoir le développement touristique du pays, l’ITE HCMC représentant pour elle une activité stratégique essentielle.

Texte et photos : Tân Dat/CVN