VIETFISH 2025 : l'accent mis sur l’innovation et la durabilité

Le salon international des produits aquatiques du Vietnam 2025 (VIETFISH 2025) se tiendra du 20 au 22 août au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC). Cette 26 e édition du genre, est placée sous le thème “Innovation et durabilité”.

>> Le secteur des produits aquatiques vise 5,4 milliards de dollars à l’export au deuxième semestre

>> Les crevettes s’exportent bien aux États-Unis malgré les craintes liées aux droits de douane

>> Le marché mondial du thon entre dans une période de transformation majeure

Lors d'un point presse, tenu mercredi 6 août dans la mégapole du Sud, l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), organisatrice de ce salon, a souligné que depuis 1999, VIETFISH était devenu un événement commercial unique en matière d’aquaculture au Vietnam, lieu de convergence intégrale du secteur aquacole du pays, comprenant la transformation, les technologies d’élevage, de pêche et le commerce.

À l’échelle internationale, VIETFISH représente non seulement une vitrine majeure pour les entreprises vietnamiennes, mais constitue également une passerelle solide permettant aux produits aquatiques vietnamiens de gagner en visibilité sur la scène mondiale.

VIETFISH 2025 attire la participation de près de 300 entreprises nationales comme internationales en provenance de 17 pays, régions et territoires, présentant des produits aquatiques haut de gamme ainsi que des technologies et équipements de pêche, d’élevage en la matière, avec plus de 500 stands d’exposition répartis sur 14 000 m².

En dehors des activités d’exposition, VIETFISH 2025 organisera des rencontres d’affaires, des colloques et ateliers permettant de faire le point sur les dernières tendances du marché de consommation, les défis et opportunités à l’exportation, ainsi que les solutions de développement durable pour la filière aquacole.

En outre, les visiteurs auront la chance de déguster gratuitement des produits aquatiques de qualité, préparés directement par des entreprises exportatrices lors de l’événement. Ces aliments ont été particulièrement prisés par les marchés importateurs, selon la VASEP.

Selon la VASEP, la valeur des exportations de produits aquatiques du Vietnam est estimée à 5,2 milliards de dollars sur les six premiers mois de l’année, soit une hausse de 19% sur un an. Les produits tels que les crevettes et le pangasius ont connu une forte croissance. Les grands importateurs du Vietnam comme la Chine, les États-Unis, le Japon, l’Union européenne ainsi que les pays avec lesquels le Vietnam avait signé des accords de libre-échange CPTPP ont enregistré une croissance positive. La VASEP prévoit que sur l’ensemble de 2025, le Vietnam devrait remporter entre 9 et 9,2 milliards de dollars à l’exportation de produits aquatiques.

Texte et photo : Truong Giang/CVN