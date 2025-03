Les tisserands de brocart khmers insufflent une nouvelle vie à leur artisanat

Les tisserands de brocart khmers de la commune de Van Giao, cité municipale de Tinh Biên, province d’An Giang, delta du Mékong, ont fait de grands efforts pour préserver et faire revivre l’artisanat séculaire de la région de Bay Nui, en se concentrant sur les liens de production, l’amélioration des compétences et le développement de produits de tissage traditionnels pour répondre aux normes OCOP.

Transmettre l’artisanat du tissage aux générations futures

Neang Samon, l’artisan le plus ancien et le plus qualifié du village khmer de tissage de brocart, a déclaré que cet artisanat existe depuis des générations et s’est transmis au fil du temps. Actuellement, de nombreuses familles du hameau de Sray Skoth, commune de Van Giao, comptent au moins trois générations engagées dans cet artisanat traditionnel du tissage de brocart.

Selon Neang Samon, les motifs des tissus tissés khmers ont souvent des significations culturelles et spirituelles et reflètent la vie quotidienne. Les tisserands dessinent des motifs sur du papier ou directement sur le métier à tisser avant de tisser. La plupart des jeunes femmes khmères apprennent à tisser avant le mariage. Elles tissent de belles pièces de soie pour confectionner leur tenue de mariage.

Neang Chanh Ty, du hameau de Sray Skoth, a appris à tisser avec sa mère à l’âge de 10 ans et est devenue experte dans l’artisanat à l’adolescence. Pour préserver et promouvoir l’artisanat traditionnel de sa famille, elle a élargi sa pratique en diversifiant les produits et en l’intégrant au développement touristique, attirant ainsi des visiteurs intéressés par cet art.

Tentatives de relance des villages artisanaux

Les produits de tissage de brocart du peuple khmer de la commune de Van Giao sont principalement faits à la main, se distinguant par des motifs complexes et élaborés qui incarnent des valeurs culturelles et spirituelles profondément enracinées. Ces motifs représentent souvent des temples, des fleurs, des feuilles ou des représentations de Bouddha. Chaque produit porte une identité traditionnelle unique, avec un savoir-faire qu’aucune machine ne peut reproduire.

Selon Neang Chanh Da Ty, directrice de la coopérative de tissage de brocart khmer de Van Giao, en 1998, avec le soutien de CARE d’Australie, l’Union provinciale des femmes a mis en œuvre un projet visant à relancer le village artisanal de tissage de brocart khmer de Van Giao. En 2002, les autorités locales ont créé la coopérative avec la participation de 71 ménages et 126 membres.

Actuellement, la coopérative compte 63 membres, dont deux artisans et deux ouvriers qualifiés. Ces personnes jouent un rôle crucial dans la préservation et le développement de l’artisanat traditionnel de la localité.

En 2006, l’Office national de la propriété intellectuelle a accordé un certificat de protection de marque collective au brocart de soie de Van Giao. Un an plus tard, le Comité populaire provincial a accordé le village d’artisanat traditionnel à la localité.

En particulier, au début de 2023, un produit du village artisanal a été certifié article OCOP trois étoiles. De plus, ses produits ont été régulièrement reconnus comme des produits industriels ruraux exceptionnels dans la région du sud et ont remporté de nombreux prix.

Les produits de brocart khmer de Van Giao sont disponibles sur les marchés nationaux et internationaux sous la marque "Silk Khmer". Ils ont été exportés vers la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar. Certains produits haut de gamme s’adressent aux touristes d’Europe, du Japon, de la République de Corée et d’Australie.

Dans les temps à venir, la localité se concentrera sur la formation, l’amélioration de la capacité de gestion de la coopérative, la création d’emplois pour les travailleurs locaux et le développement et la connexion des itinéraires touristiques pour attirer plus de visiteurs dans le village artisanal traditionnel, a déclaré le président du comité populaire de la commune de Van Giao, Lâm Van Thiên.

