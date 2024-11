Lào Cai

Préserver la beauté du brocart dans la vie culturelle et religieuse des ethnies

Le brocart est indissociable de l’histoire millénaire de chaque minorité ethnique du Vietnam. Malgré les bouleversements et les aléas du temps, l'artisanat du lin et du brocart reste aujourd'hui un héritage précieux, soigneusement préservé par les minorités ethniques de Lào Cai comme un véritable trésor sacré.

>> Les femmes de l’ethnie Tày perdurent le métier de tissage de brocart

>> Le brocart de l’ethnie Ê dê

>> Le tissage de brocart des Cham à Châu Phong

Photo : VNA/CVN

Il n’est pas difficile pour les visiteurs en visite dans les localités de Lào Cai comme Sa Pa, Bac Hà, Bat Xat... de voir les femmes H'mông, Dao, Tày, Nùng ou Xa Phó s'adonner à la broderie de brocart sur les porches, aux coins des marchés ou dans les stands de marchandises au bord des routes.

Le brocart représente l’essence même de l’identité et la richesse spirituelle de chaque communauté. Chaque motif tissé raconte une histoire, véhicule des croyances et reflète un héritage culturel unique. Ce tissu, soigneusement fabriqué à la main, est un trésor spirituel, transmettant à la fois la fierté et les traditions des gens qui l’ont façonné depuis des générations.

La technique de création de motifs en brocart chez les Mông est sans doute l'une des plus remarquables, révélant une beauté unique et une sophistication difficile à reproduire. Pour les H'mông, les costumes ne sont pas de simples vêtements, ils incarnent une profonde dimension spirituelle. À leur décès, la plupart des Mông portent des vêtements de deuil similaires à leurs habits quotidiens, un symbole destiné à rappeler aux descendants l’importance de leurs racines. Cela illustre le profond attachement des H'mông à leurs vêtements et à leur identité culturelle.

Dans les zones deltaïques comme la commune de Nghia Dô, district de Bao Yên, il est également facile de voir les métiers à tisser chez les familles des Tày. Le tissu brocart du peuple Tày est fabriqué à partir de fibres de coton. Les motifs de brocart sont souvent tissés sur les serviettes, les oreillers, les couvertures... Les motifs symétriques reflètent l'univers et la philosophie du yin et du yang.

Du 15 au 19 avril, Lào Cai a organisé la première édition de la Semaine des costumes ethniques traditionnels. L’événement a reçu un accueille chaleureux de la population locale.

Du 8 au 10 novembre 2024, Lào Cai organisera le Festival "Brocart de Lào Cai - Couleurs culturelles" à Sa Pa. Il s'agira d'un nouvel événement visant à attirer davantage des touristes dans la province.

Cet événement représente une occasion précieuse pour Lào Cai de mettre en avant ses produits en brocart. Il permettra aux artisans et entreprises locales d'interagir, d'apprendre et d'échanger des expériences sur la préservation, l'exploitation et le développement du brocart ethnique.

VNA/CVN