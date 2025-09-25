Exposition commémorant les 80 ans de la Journée de la Résistance du Sud

Le matin du 23 septembre, au parc Lam Son, le Comité d’organisation des grandes fêtes de Hô Chi Minh-Ville a organisé la cérémonie d’ouverture de l’exposition photographique "La Résistance du Sud - L’éclat de l’esprit héroïque du Vietnam", à l’occasion du 80 ᵉ anniversaire de la Journée de la Résistance du Sud (23 septembre 1945 - 23 septembre 2025).

Photo : CTV/CVN

Au parc Lam Son, plus de 100 photographies sont exposées sous le thème "La Résistance du Sud - L’éclat de l’esprit héroïque du Vietnam", mettant en lumière l’élan héroïque du peuple et des forces armées de Saïgon et du Sud, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh.

Répondant à l’appel du Comité de résistance du Sud, ils se sont unanimement levés, équipés d’armes rudimentaires mais portés par une volonté de fer, pour se jeter dans la lutte acharnée contre les envahisseurs et remporter de retentissantes victoires.

Quatre-vingts ans après la Journée de la Résistance du Sud, les provinces et villes méridionales ont procédé à une réorganisation administrative au niveau provincial. Il s’agit d’une révolution en matière d’organisation, de pensée, de vision et d’aspiration à s’élever dans la nouvelle ère, permettant aux provinces et villes du Sud de saisir les opportunités et de progresser résolument dans la voie de la construction, du développement et de l’intégration, contribuant de manière significative au renouveau et aux réalisations communes de l'ensemble du pays.

Parallèlement, durant cette période, une autre exposition se tient également sur l’avenue Dông Khoi (devant le Département de la culture et du sport et en face du parc Chi Lăng) avec les thèmes "Hô Chi Minh-Ville - une mégapole à dimension internationale" et "Hô Chi Minh-Ville bâtit une administration allégée, performante, efficace et efficiente", du 23 septembre au 5 octobre.

Minh Thu/CVN