"Heritage - Itinéraire du patrimoine 2025"

Un concours de photos met en valeur le patrimoine culturel

Le magazine Heritage , en collaboration avec l'Association des photographes vietnamiens, a organisé le 25 septembre à Hanoï, la cérémonie de remise des prix et le vernissage de l'exposition "Heritage - Itinéraire des patrimoines 2025".

>> Lancement du concours de photos "Heritage - Itinéraire du patrimoine" 2025

Photo : Phuong Mai/CVN

Organisé du 1er avril au 31 juillet par le magazine Heritage de la Compagnie générale de l’aviation civile du Vietnam (Vietnam Airlines), le concours "Heritage - Itinéraire du patrimoine 2025" comportait quatre catégories : Culture - Patrimoine ; Paysages - Destinations touristiques (nationales et internationales) ; Mode de vie - Portraits de personnes ; Photos prises avec des techniques spéciales.

"Il s'agit de la 11e édition de ce concours. Il a contribué à promouvoir l'image du pays et du peuple vietnamiens, tout en améliorant la qualité professionnelle dans le domaine de la photographie journalistique", a confié Lê Hoàng Dung, rédacteur en chef du magazine Heritage.

Photo : Phuong Mai/CVN

Le jury était composé de membres de l’Association des photographes du Vietnam, du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, du magazine Heritage, ainsi que de photographes professionnels réputés du Vietnam. La présidence du jury a été assurée par Trân Thi Thu Dông, présidente de l’Association des photographes vietnamiens.

Après quatre mois de compétition, le comité d'organisation a reçu 445 albums de photos de 180 auteurs.

Photo : BTC/CVN

Finalement, la série de photos "Voyage à la recherche des baleines de Bryde dans la région maritime de Nhon Ly" du photographe Nguyên Ngoc Thiên a reçu le Prix spécial dans la catégorie "Paysages - Destinations touristiques".

M. Ngoc Thiên a également reçu la médaille d'or VAPA de l'Association des photographes du Vietnam.

Dans les catégories "Culture - Patrimoine" et "Mode de vie - Portraits de personnes", les séries primées étaient des œuvres détaillées, présentant des patrimoines et des coutumes traditionnelles du peuple vietnamien.

Photo : BTC/CVN

La série de photos 'La nouvelle vie des villages de bateaux ronds' de Nguyên Khac Hào a remporté le prix spécial dans la catégorie "Culture - Patrimoine". Toujours dans cette catégorie, "Le chant quan họ de Kinh Bắc et la pagode de Bút Tháp" de l’auteur Nguyên Trong Hiêu a remporté la médaille d’argent VAPA.

Photo : BTC/CVN

Photo : BTC/CVN

Dans la catégorie "Photos prises avec techniques spéciales", des séries de photos réalisées avec des techniques macro, par drone ou sous l'eau ont été particulièrement remarquées. La médaille de bronze VAPA a été décernée à la série de photos "Moment de chasse du martin-pêcheur" de l'auteur Bùi Trong Nghia.

Photo : Phuong Mai/CVN

Le prix "Héritage - Itinéraire des patrimoines 2025" s'est achevé par la cérémonie de remise des prix et l'ouverture de l'exposition "Héritage - Itinéraire des patrimoines 2025" qui se terminera le 6 octobre 2025. Cette activité vise à honorer les auteurs, les artistes créatifs, les partenaires et les sponsors qui ont accompagné le Prix de la photographie au cours de ses dernières années de développement et d'innovation.

Phuong Mai/CVN
























