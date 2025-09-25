Programme d’études vietnamiennes : un pont culturel vers le monde

Le président vietnamien Luong Cuong a rencontré, le 24 septembre (heure locale) à New York, des responsables de l’Institut d’Asie de l’Est Weatherhead et du Programme d’études vietnamiennes à l’Université Columbia, à l’occasion de son voyage d’affaires aux États-Unis.

Le dirigeant vietnamien a exprimé sa satisfaction de rencontrer la professeure Nguyên Liên Hang, fondatrice en 2017 du Programme Programme d’études vietnamiennes à l’Université Columbia, qui a contribué activement au rapprochement entre les deux pays. Il a salué le rôle de cette université, où étudiaient de nombreux jeunes Vietnamiens, et qui s’était affirmée comme une voix influente dans la promotion des relations Vietnam–États-Unis.

Luong Cuong a souligné le développement positif de la coopération éducative entre les deux pays et considéré l’Université Columbia comme un partenaire de premier plan, notamment grâce à la mise en place du Programme d’études vietnamiennes, outil de diffusion de la culture vietnamienne et de meilleure compréhension du pays à l’étranger.

La professeure Nguyên Liên Hang a affirmé sa volonté de renforcer encore la coopération avec le Vietnam et d’élargir les cours consacrés au pays.

Avec ses collègues, elle a souhaité lancer le Programme vietnamien mondial, destiné à relier les universités vietnamiennes et américaines. Parmi les initiatives proposées figurent un volet artistique pour promouvoir la culture, l’art, la langue et la beauté du Vietnam dans le monde ; des projets liés à la technologie, à l’énergie et au numérique ; un programme de dialogue sur les politiques vietnamiennes ; et un enseignement approfondi de l’histoire du Vietnam à l’Université Columbia.

