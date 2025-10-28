L’ambassadeur cubain au Vietnam présente un projet de Résolution à l’ONU pour la levée du blocus

Le 28 octobre à Hanoï, l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a rencontré des journalistes vietnamiens pour présenter le projet de Résolution que Cuba soumettra prochainement à l’Assemblée générale des Nations unies, intitulé : " Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis" (projet de Résolution A/80/L.6).

Selon l’ambassadeur, l’Assemblée générale discutera et procédera au vote sur ce projet de Résolution les 28 et 29 octobre. Il s’agira de la 34ᵉ fois que Cuba soumet un projet de Résolution de ce type, réaffirmant son appel à la levée du blocus. Il a souligné que Cuba demeure disposé à dialoguer sur la base de l’égalité, du respect du droit international et de la souveraineté nationale.

À cette occasion, l’ambassadeur Polanco Fuentes a exprimé la gratitude du Parti, de l’État et du peuple cubains envers le Vietnam pour son soutien constant aux efforts visant à normaliser les relations Cuba - États-Unis et à mettre fin aux mesures coercitives, conformément aux Résolutions pertinentes de l’Assemblée générale de l’ONU, pour les intérêts légitimes du peuple cubain, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les Amériques et dans le monde.

Il a salué la solidarité du Vietnam avec le peuple cubain, tant sur le plan matériel que politique et humanitaire. Récemment, la Croix-Rouge vietnamienne et plusieurs organisations sociopolitiques ont lancé un programme de soutien intitulé "65 ans d’amitié Vietnam - Cuba", dans le cadre de l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba 2025, marquant le 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1960-2025).

