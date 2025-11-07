Cuba et Vietnam : deux modèles socialistes célébrés à Rome lors d’un événement culturel

Le 4 novembre, la Maison d'édition Anteo Edizioni et l'ambassade de Cuba en Italie ont présenté la version italienne de l'ouvrage Fidel Castro Ruz - Une révolution ne peut naître que de la culture et des idées , à l'occasion du centenaire de la naissance du leader cubain.

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni l'ambassadrice de Cuba en Italie Mirta Granda Averhoff, le directeur de la maison d'édition Anteo Edizioni, Stefano Bonilauri, le traducteur Giulio Chinappi et une quarantaine d'invités.

Le livre compile le discours prononcé par Fidel Castro à l'Université Centrale du Venezuela en 1999, lors de l'investiture du président Hugo Chávez. Anteo Edizioni, déjà éditeur des traductions italiennes d'ouvrages du Président Hô Chi Minh et du secrétaire général Nguyên Phu Trong, a publié cette édition en septembre 2025.

Photo : VNA/CVN

Stefano Bonilauri, lauréat du Concours national d'essais politiques sur la défense de la pensée du Parti du Vietnam en 2024, a salué la résistance exemplaire de Cuba face à l'impérialisme. Selon lui : "Le socialisme demeure la seule voie politique cohérente aujourd'hui", citant également le Vietnam comme modèle de réforme réussie.

Le traducteur Giulio Chinappi, ayant visité le Vietnam et Cuba, a souligné que les révolutions vietnamienne et cubaine continuent de suivre la voie socialiste, chacune ayant vaincu le colonialisme et l'impérialisme selon ses propres conditions. Il a rappelé l'amitié historique scellée par Fidel Castro et Hô Chi Minh, évoquant la visite de Fidel dans la zone libérée du Sud du Vietnam comme symbole d'une fraternité durable.

Daniele Dall'Aglio, militant politique de Reggio Emilia, a affirmé que les révolutions cubaine et vietnamienne restent une source d’inspiration pour tous ceux qui souhaitent lutter contre l'impérialisme, l'oppression et l'exploitation à travers le monde.

