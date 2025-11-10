Le Festival de l’ao dài de Hanoï 2025 s’achève sur un éclat du patrimoine

Le Festival de l’ ao dài de Hanoï 2025 s’est clôturé, le 9 novembre au Musée de Hanoï, célébrant la beauté culturelle de la tunique traditionnelle vietnamienne et promouvant Hanoï comme une capitale civilisée, innovante et riche en patrimoine auprès des visiteurs vietnamiens et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le directeur adjoint du Service municipal du tourisme, Nguyên Trân Quang, a souligné que le festival de quatre jours poursuivait une double mission : honorer et préserver le patrimoine culturel immatériel de l’ao dài, tout en dynamisant le tourisme et en sensibilisant le public, notamment les jeunes, à l’importance de l’identité culturelle nationale.

Le responsable s’est dit convaincu que le festival continuera de jouer un rôle d’"ambassadeur du tourisme", promouvant Hanoï comme une destination sûre, accueillante, de grande qualité et attrayante.

Événement phare du tourisme culturel annuel du Festival Thang Long - Hanoï, cette édition a accueilli cette année près de 80 stands de créateurs de mode, d’artisans, de marques et d’écoles de design.

Des personnalités renommées telles que Duc Hùng, La Hang, Ngoc Hân, Quang Hoa et Quyên Nguyên ont côtoyé des artisans traditionnels du village de la soie de Van Phuc et du village de la couture de Trach Xa, offrant aux visiteurs une expérience culturelle riche et immersive.

Le festival a attiré des dizaines de milliers de visiteurs venus profiter des expositions, des espaces photos et des performances artistiques reconstituant des monuments emblématiques de Hanoi, tels que le Khuê Van Cac ou Pavillon de la Constellation Khuê (des Lettres) et le Van Miêu (Temple de la Littérature) - Quôc Tu Giam (Collège royal des enfants de la nation).

Un moment fort a été le défilé d’ouverture "Hanoï Ao Dài – Élégance du patrimoine rayonnant", qui a retracé l’évolution de l’ao dài, du village artisanal de Trach Xa à toutes les régions du Vietnam, alliant créativité moderne et charme traditionnel.

Le festival proposait également le programme "J’aime Hanoi" destiné aux enfants, mettant en scène des centaines de jeunes mannequins dans des collections colorées d’ao dài afin de susciter fierté et amour pour le costume national.

Le concours de design "ao dài - un patrimoine connecté" a mis en lumière 10 collections étudiantes. Le premier prix a été décerné à "Mille ans d’histoire, une vie renouvelée", par des étudiants de l’Université d’économie et de technologie pour les industries.

Un autre moment fort fut le spectacle collectif "Femmes de la capitale : intégration et développement 2025", qui a réuni plus de 600 femmes et créatrices professionnelles pour célébrer l’élégance et l’assurance des Vietnamiennes à l’ère moderne.

Après le festival, les organisateurs présenteront le défilé de l’ao dài de Hanoi 2025 le 15 novembre sur la place Dông Kinh Nghia Thuc et la rue piétonne Hoàn Kiêm, ainsi qu’une visite guidée en bus intitulée "Un aperçu de l’automne à Hanoi", invitant les visiteurs à découvrir la ville en ao dài.

Le festival a réaffirmé l’importance culturelle et esthétique de l’ao dài dans la vie moderne, renforçant l’image de Hanoï comme capitale élégante, accueillante et innovante.

