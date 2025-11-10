Un ancien navire refait surface sur la côte du Centre après le typhon Kalmaegi

L’érosion importante causée par les inondations et le typhon Kalmaegi a mis au jour une épave sur la plage de Tân Thành, dans la vieille ville de Hôi An, à quelques pas du rivage.

Photo : baodanang.vn

Les autorités locales ont ordonné la sécurisation et la protection du site, tout en sensibilisant la population aux lois relatives à la préservation du patrimoine culturel subaquatique.

Le directeur du Centre de gestion et de conservation du patrimoine culturel de Hôi An, Pham Ngoc Phu, a annoncé qu’une mission de terrain sera organisée la semaine prochaine afin de déterminer comment déplacer l’épave jusqu’au rivage.

Le navire a été découverte sur pour la première fois en décembre 2023 dans le quartier de Thinh My, alors que seule une partie de sa coque en bois émergeait du sable. À l’époque, les autorités ont collaboré avec des experts pour prélever des échantillons destinés à la datation au carbone 14 afin de déterminer son âge. Cependant, en janvier 2024, la mer agitée et les fortes marées avaient de nouveau ensablé une grande partie de l'épave.

Les premières études menées fin 2023 ont révélé que le navire mesurait environ 15 m de long et 3 m de large, et qu’il avait une forme similaire à celle des navires marchands utilisés par le peuple de Hôi An au cours des siècles précédents, a indiqué le centre.

Le centre a indiqué que des fragments de céramique ancienne (que l’on pense dater des XVIIe et XVIIIe siècles) avaient été découverts précédemment dans la région, et que plus de 20 épaves trouvées en Mer Orientale avaient été classées comme datant des XIVe au XVIe siècles.

La vieille ville de Hôi An, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, était un port de commerce florissant du centre du Vietnam dès le XIVe siècle.

Une épave gisant près des îles Chàm, au large de Hôi An, a été renflouée entre 1997 et 1999. Les vestiges du navire mesuraient 29,4 m de long et 7,2 m de large.

