Le Vietnam accueillera les concours Miss Cosmo et Miss Charm en décembre

Le Vietnam accueillera les concours Miss Cosmo et Miss Charm en fin d’année, célébrant la beauté, le talent et l’intelligence des femmes du monde entier.

La 3e édition de Miss Charm se déroulera du 27 novembre au 13 décembre. Fondé et organisé par une Vietnamienne en 2023, ce concours évalue les candidates sur leurs critères d’intelligence, de talent, de beauté et d’assurance.

Nguyên Thi Thuy Nga, présidente de Miss Charm, a déclaré que le concours vise à promouvoir la culture, le tourisme et l’éducation à l’échelle mondiale. Le thème de cette année s’inspire du patrimoine culturel et souligne le rôle de la culture pour fédérer les jeunes générations dans le monde moderne.

Pour l’édition 2025 de Miss Charm, la limite d’âge des candidates a été relevée, passant de 28 ans à 18 ans.

Mai Ngô, quatrième dauphine de Miss Grand Vietnam 2022, représentera le Vietnam. Elle possède une solide expérience des concours de beauté, ayant notamment atteint le Top 18 de Vietnam’s Next Top Model 2013 et remporté les titres de dauphine de The Face Vietnam 2016 et de The New Mentor.

Le Vietnam accueillera également Miss Cosmo 2025, un concours qui devrait réunir 80 candidates venues du monde entier. Nguyên Hoàng Phuong Linh, couronnée Miss Cosmo Vietnam 2025, représentera le pays.

Les principaux événements se dérouleront à Huê, Lâm Dông et Tây Ninh, ainsi qu’à Hô Chi Minh-Ville, à partir du 28 novembre. La grande finale aura lieu le 20 décembre au Parc de la Créativité à Hô Chi Minh-Ville. Le concours sera diffusé dans le monde entier sur AXN.

La gagnante remportera 100.000 dollars ainsi que d’autres prix prestigieux, tandis que sa dauphine recevra 10.000 dollars. Huit gagnantes de concours secondaires recevront également des prix.

VNA/CVN