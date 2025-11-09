La laque vietnamienne dans le livre des records

Reconnu par le Guinness World Records, le plus grand tableau en laque monolithique illustre la Déclaration d’indépendance du Vietnam par le Président Hô Chi Minh. Entre innovation technique et tradition artisanale, cette œuvre incarne un symbole fort de l’histoire et de l’art vietnamiens.

L’œuvre “L’oncle Hô proclamant la Déclaration d’indépendance“, réalisée par l’artiste Chu Nhât Quang, a été inscrite le 11 octobre au Guinness World Records comme le plus grand tableau en laque monolithique du monde. Cette œuvre impressionnante de 2,4 m de hauteur pour 7,2 m de largeur (soit 17,28 m²) pèse près de 3 tonnes. Un exploit en termes de taille, mais aussi un témoignage de l’ingéniosité et de la maîtrise de l’art de la laque traditionnelle vietnamienne et de son évolution contemporaine.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de remise du prix a eu lieu au Musée Hô Chi Minh à Hanoï, en présence de représentants du gouvernement, du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que de la famille de l’artiste. Un représentant de l’organisation Guinness World Records a confirmé que la superficie totale de l’œuvre atteint bien 17,28 m², consolidant son statut de plus grand tableau en laque monolithique du monde.

Le tableau “L’oncle Hô proclamant la Déclaration d’in-dépendance” n’est pas seulement une œuvre monumentale ; il est également une prouesse technique. Peint sur une seule planche de bois sans assemblage, l’artiste a dû relever les défis techniques considérables pour maintenir l’intégrité de l’œuvre. L’application de plusieurs couches de laque, de feuilles d’or et d’argent, ainsi que des techniques de polissage ont permis de créer un tableau d’une brillance et d’une profondeur exceptionnelles.

Un exploit technique et artistique

Le processus a impliqué des années de recherche et de travail collaboratif entre Chu Nhât Quang et son beau-frère, l’artiste Nguyên Thanh Tùng. Selon Trân Van Gia, artisan du village de Duyên Thai, spécialiste de la laque, chaque étape, de la préparation du bois à l’application de la laque, exige une patience extrême. L’artisanat de la laque est une véritable alchimie entre art et technique.

L’œuvre ne se contente pas de représenter un événement historique important, elle incarne également l’esprit de résilience et de créativité du peuple vietnamien.

Selon la critique d’art Mai Thi Ngoc Oanh, vice-présidente de l’Association des beaux-arts du Vietnam, “ce record ne célèbre pas seulement la taille du tableau, mais aussi l’esprit de persévérance des artistes vietnamiens dans l’utilisation de la laque“. Elle souligne cette reconnaissance internationale comme moyen d’offrir une plus grande visibilité aux beaux-arts vietnamiens dans le monde entier.

L’œuvre est un pont entre l’histoire et la culture vietnamienne alliant tradition et innovation. En illustrant un moment historique, l’artiste a voulu offrir au Vietnam une œuvre qui traverse le temps, un symbole intemporel de l’indépendance du pays.

Les racines du projet remontent à l’enfance de l’artiste Nguyên Thanh Tùng. Il admirait chaque semaine au Centre culturel pour enfants des affiches géantes du Président Hô Chi Minh. Il se souvient des couleurs passées avec le temps, et de son questionnement sur la nécessité de repeindre constamment. C’est alors qu’il se promit de réaliser un jour une image du leader du peuple vietnamien qui ne s’effacerait pas.

Un rêve d’enfance devenu réalité

Photo : VNA/CVN

Ce rêve a résonné encore davantage lorsqu’il a rencontré Chu Nhât Quang, un artiste avec qui il partageait la même vision de grandeur pour cette œuvre. Ensemble, ils ont commencé à créer une œuvre monumentale qui respecterait non seulement les traditions de la laque, mais aussi les normes modernes en matière de durabilité.

Nguyên Thanh Tùng a parcouru le pays à la recherche de matériaux adaptés, allant des ailes d’avion en bois aux bateaux traditionnels en bois du Vietnam. Ils ont finalement opté pour une structure multicouche en bois recyclé, capable de supporter les changements climatiques tout en garantissant la stabilité du panneau monolithique.

Cette innovation technique a permis de créer une œuvre qui résiste au temps et fonctionne presque comme un “organisme vivant“. La structure du panneau a été conçue pour s’étendre et se contracter naturellement, permettant à l’œuvre de résister aux variations de température et d’humidité.

Le record du monde atteint par cette œuvre ne se limite pas simplement à sa taille. Il représente également un hommage à l’ingéniosité des artistes vietnamiens et à leur capacité à repousser les limites de la tradition tout en respectant l’environnement. Comme le souligne Nguyên Thanh Tùng, “ce tableau est un hommage à la persévérance, à la patience et à l’amour de notre pays“.

Cette œuvre traverse les frontières du temps et de l’espace, constituant un symbole du Vietnam, de son histoire et de la puissance créative de ses artistes. Bien plus qu’un simple record, “L’oncle Hô proclamant la Déclaration d’indépendance“ est un phare de l’art vietnamien, un lien entre passé, présent et futur.

TINH LE - XUAN HOANG/CVN