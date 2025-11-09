Préserver l’artisanat Cham du tissage

Dans le village de tissage de My Nghiêp, commune de Ninh Phuoc, province de Khanh Hoà (Centre), l’art Cham du brocart est aujourd’hui préservé et développé grâce à une combinaison harmonieuse entre tradition et modernité.

Le village compte actuellement une quinzaine de foyers produisant une grande variété de tissus, vêtements, foulards et sacs. Ces familles ont investi dans des métiers à tisser semi-mécaniques, afin de booster la productivité par rapport au tissage manuel, d’augmenter les revenus et de créer des emplois pour les femmes locales.

Cependant, les artisanes continuent d’utiliser les métiers en bois pour réaliser des motifs raffinés, empreints de l’identité culturelle Cham. La coopérative de tissage de My Nghiêp, forte de 70 membres, poursuit la production artisanale afin de préserver ce patrimoine culturel, tout en adoptant des “étiquettes électroniques intelligentes” permettant la traçabilité et la protection de la marque.

Les autorités de Khanh Hoà mettent en œuvre divers programmes de soutien au développement des villages artisanaux : investissements dans les infrastructures, formation, restauration des motifs anciens et intégration du tissage au tourisme culturel. L’alliance entre préservation et innovation insuffle une vitalité nouvelle à cet art traditionnel, contribuant à sauvegarder l’identité culturelle Cham et à promouvoir un développement économique durable.

Texte et photos : Nguyên Thanh - Khanh Hòa/VNA/CVN