Le Festival du pho vietnamien 2025 connaît un vif succès à Singapour

Le Festival du pho vietnamien 2025, co-organisé les 18 et 19 octobre à Singapour par le groupe Saigontourist et le journal Tuôi Tre (Jeunesse), a été chaleureusement accueilli par le public de la cité-État.

Photo: Saigontourist/CVN

Il s’agissait de la troisième édition du festival organisée à l’étranger par le groupe Saigontourist et le journal Tuôi Tre, après les succès retentissants remportés au Japon en 2023 et en République de Corée en 2024.

Le choix de Singapour pour 2025 vise à célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et à souligner l’importance de ce marché stratégique. Singapour est actuellement le troisième investisseur étranger au Vietnam et constitue l’un des marchés touristiques clés du pays en général, et du groupe Saigontourist en particulier, dans la région de l’Asie du Sud-Est.

"Nous sommes ravis de continuer à faire connaître le festival au monde entier. Après 50 ans de relations diplomatiques, les liens entre le Vietnam et Singapour se sont fortement développés dans tous les domaines. Son organisation revêt une importance particulière, car elle contribue à renforcer l’amitié, la coopération et les échanges entre nos deux peuples", a déclaré Vo Anh Tài, directeur général adjoint de Saigontourist et représentant du comité d’organisation à Singapour lors de la cérémonie d’ouverture.

Lors du Vietnam, le groupe a fait découvrir le pho et d’autres spécialités traditionnelles vietnamiennes à la communauté vietnamienne de Singapour, aux habitants locaux et aux touristes internationaux.

Le festival a réuni cinq unités phares du groupe: les hôtels de luxe Rex Saigon, Majestic Saigon, Grand Saigon, Caravelle Saigon, ainsi que le restaurant de golf "Pho Thu Duc".

Des cuisiniers talentueux ont présenté une variété de plats emblématiques : pho xào bo (pho au bœuf sauté), pho nam bo viên (pho aux boulettes de bœuf), pho suon bo (pho aux côtes de bœuf), pho gà (pho au poulet), pho hai san (pho aux fruits de mer), pho gion (pho croustillant)...

Un levier de coopérationtouristique

De nombreuses autres spécialités étaient aussi à l’honneur: banh mi bo nuong (pain au bœuf grillé), banh mi gà xé (pain au poulet effiloché), banh mi bo kho (pain au bœuf braisé), bun bo Huê (soupe de nouilles épicée de Huê), com gà nuong lua hông (riz au poulet grillé), banh mi cà ri (pain au poulet au curry) et bun nem bo (nouilles aux rouleaux de printemps au bœuf).

Au-delà de la gastronomie, le festival a également servi de cadre à la signature d’accords bilatéraux pour le développement du tourisme et l’organisation de voyages d’étude à Singapour.

Photo: TT/CVN

Par l’inter-médiaire de sa filiale Saigontourist Travel, le groupe a profité de l’occasion pour promouvoir les destinations vietnamiennes et présenter ses produits et services touristiques haut de gamme aux visiteurs internationaux.

Le succès de cet événement confirme la notoriété culinaire de Saigontourist, régulièrement distingué aux World Culinary Awards. Sa Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist a été élue "Meilleure fête culinaire d’Asie" en 2022, 2023 et 2024, ainsi que "Meilleure fête culinaire du monde" en 2023 et 2024.

Fort de ces succès, le groupe a également exporté son festival culinaire à l’étranger, notamment avec la Fête de la culture culinaire et des délices du Vietnam 2025 à Osaka au Japon, qui a attiré plus de 100.000 visiteurs les 14 et 15 juin 2025.

Selon Vo Anh Tài, le Festival du pho vietnamien 2025 illustre les efforts constants de Saigon-tourist - fort de 50 ans d’existence pour promouvoir la culture et le tourisme vietnamiens tout en favorisant le tourisme bidirectionnel entre le Vietnam et Singapour. L’événement a contribué ainsi à renforcer l’image de la cuisine vietnamienne sur la scène internationale et à affirmer sa place sur la carte mondiale de la gastronomie.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN