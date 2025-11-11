L'exposition "La pratique photographique des jeunes artistes" : un temps fort de Photo Hanoi'25

L'exposition "Pratiques photographiques de jeunes artistes", organisée dans le cadre de Photo Hanoï'25, a ouvert ses portes le 10 novembre au soir. Conçue par le photographe et commissaire d’exposition Nguyên Thê Son, elle présente les œuvres de 26 jeunes artistes âgés de 18 à 20 ans, représentant une nouvelle génération créative, dynamique et pleine de potentiel dans les domaines de la photographie et de l'art contemporain.

La plupart des artistes participants sont des étudiants ou anciens étudiants de l’Université des Beaux-Arts du Vietnam et de la Faculté des sciences interdisciplinaires et des Arts de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, actifs dans les domaines de la photographie, des beaux-arts et du design. Les œuvres exposées ont été sélectionnées parmi des cours et projets de pratique photographique directement enseignés par Nguyên Thê Son au fil des années, reflétant la recherche, l’expérimentation et la créativité de la jeune génération.

Selon les organisateurs, l’exposition n’est pas une simple présentation, mais un projet de pratique artistique où les jeunes artistes ont l’opportunité d’expérimenter, de dialoguer et d’exprimer leur identité personnelle à travers la photographie. Elle constitue également une invitation à l’innovation, à la créativité et à la liberté d’expérimentation, dans un contexte où la photographie vietnamienne s’intègre de plus en plus profondément dans le courant de l’art contemporain international.

La particularité de l’exposition réside dans son lieu d’organisation : le Hôi Quan Phúc Kiên, un bâtiment historique de plus de 200 ans situé dans le vieux quartier de Hanoï. Cet espace patrimonial crée une synergie entre les éléments traditionnels de la culture vietnamienne et l’esprit créatif moderne des jeunes artistes.

L’exposition établit également un lien direct avec les œuvres de l’artiste Nguyên Duy Kiên, appartenant à la première génération de photographes hanoïens, qui a vécu dans la rue Lan Ông. Le commissaire Nguyên Thê Son estime que le dialogue entre les générations d’artistes fait de l’exposition un récit sur la continuité et l’héritage de l’esprit photographique, tout en reflétant le lien entre tradition et modernité.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Franck Bolgiani, attaché culturel et directeur de l’Institut français du Vietnam - institution fondatrice et coorganisatrice de Photo Hanoï'25 - a souligné : "Cette exposition témoigne de la vitalité et de la créativité incessante de la photographie contemporaine vietnamienne. Les jeunes artistes ont transformé la photographie en un langage d’expression personnelle, combinant art visuel, design, performance et installation, ouvrant ainsi de nouvelles approches diverses et innovantes".

Selon lui, l’exposition est un "laboratoire créatif" où la photographie devient un moyen de vivre, en constante transformation et évolution. Ce projet s’inscrit pleinement dans la mission de Photo Hanoï'25 : explorer la richesse de la photographie contemporaine, encourager le dialogue intergénérationnel et soutenir les jeunes photographes dans leur processus créatif.

L’exposition offre un espace aux jeunes artistes pour trouver leur propre voix, exprimer leurs perspectives uniques et refléter leur vision du monde. Les œuvres présentées témoignent de la diversité des techniques, des styles et des approches visuelles. De nombreux jeunes artistes utilisent la photographie comme un médium expérimental, combinant performance, installation et design visuel. Certaines œuvres mettent l’accent sur les émotions personnelles, d’autres reflètent la vie sociale, la culture et la mémoire urbaine, démontrant ainsi le dynamisme et l’audace de la jeune génération d’artistes vietnamiens.

Les visiteurs ont salué la créativité et l’esprit d’innovation de ces jeunes artistes. Bùi Thiên Ngân, étudiante, a partagé que ces jeunes artistes expriment clairement leur individualité, offrant au public de nombreuses émotions et surprises. Chaque œuvre est une expérience différente, parfois nouvelle, parfois très profonde.

Elle a été particulièrement impressionnée par l’œuvre ''Les mains racontent des histoires d’hommes'', qui capture des poignées de main dans diverses situations.

"Chaque photo est une histoire, reflétant la beauté de la culture de la communication et l’esprit de connexion dans la vie vietnamienne. J’espère qu’il y aura davantage d’expositions de ce genre pour que les jeunes puissent aborder et apprécier l’art de manière plus accessible", a-t-elle ajouté.

À travers cette exposition, le public amateur d’art a l’occasion de découvrir de nouvelles perspectives humaines et profondes sur la photographie, un art en perpétuel mouvement au rythme de la vie moderne. C’est aussi une occasion pour les spectateurs de mieux appréhender le rôle de la photographie dans la vie et la culture contemporaines du Vietnam.

L’exposition est ouverte gratuitement jusqu’à la fin novembre 2025, dans le cadre de Photo Hanoï'25.

