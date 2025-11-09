Saigon Lotus, passerelle culturelle entre le Vietnam et le Royaume-Uni

Située dans un bâtiment classé au patrimoine, vieux de plus de cent ans, au cœur de la ville de Middleton, à Manchester, "Saigon Lotus : Maison culturelle vietnamo-britannique" incarne un espace de rencontre unique entre l’architecture classique britannique et l’âme culturelle vietnamienne.

Avec sa façade au style historique, œuvre de l’architecte renommé Edgar Wood, et son intérieur décoré de symboles emblématiques du Vietnam - chapeaux coniques, lanternes colorées, peintures de ruelles anciennes - Saigon Lotus évoque la nostalgie du pays natal chez les Vietnamiens d’outre-mer tout en séduisant les visiteurs internationaux.

Photo : VNA/CVN

Un projet né de la passion et de la mémoire

Saigon Lotus a été fondé par Pham Thi Thanh Nhung et inauguré en octobre 2024, dix ans après l’ouverture de son premier restaurant vietnamien à Manchester (en 2014).

D’un simple restaurant authentiquement vietnamien, Saigon Lotus est devenu un centre culturel communautaire, porteur de la mission de relier les Vietnamiens d’outre-mer à leurs racines et de faire rayonner la culture vietnamienne au-delà des frontières.

Saigon Lotus impressionne par la subtile harmonie entre le patrimoine architectural britannique et l’art décoratif vietnamien.

Des peintures représentant les vieux quartiers de Hanoï et Hôi An, des lanternes traditionnelles, des chapeaux coniques peints à la main et une carte du Vietnam tressée en bambou composent un décor à la fois chaleureux et profondément identitaire.

L’endroit est devenu un lieu de rassemblement de la communauté vietnamienne à Manchester, mais aussi un carrefour culturel prisé des habitants et des touristes.

De l’amour du pays natal à la volonté de partage

L’idée de créer cette maison culturelle est née de l’attachement profond à la patrie et du désir ardent de préserver l’identité nationale de Mme Thanh Nhung, qui vit au Royaume-Uni depuis plus de vingt ans.

Ancienne représentante de la jeunesse vietnamienne au Sommet mondial des jeunes dirigeants des Nations unies en 2006, elle mesure l’importance du lien intergénérationnel et du rôle de la culture et de l’éducation dans la transmission de l’héritage vietnamien.

Le projet Saigon Lotus est également un hommage à son amie disparue, Thuong Nguyen Sobey, fondatrice du Réseau vietnamien contre le cancer du sein, avec qui elle a œuvré pour la communauté pendant de nombreuses années.

Un lieu de solidarité et de partage

Au-delà de sa vocation culturelle, Saigon Lotus est un espace de générosité et de compassion.

De nombreux événements caritatifs y sont organisés, notamment la soirée musicale “Open Mic Charity Event” dédiée aux patients atteints de cancer au Vietnam, réunissant plus de 30 invités internationaux, parmi lesquels Sir Alan Godsob, ancien maire de Rochdale, et des représentants de plusieurs partis politiques britanniques.

Leur présence témoigne de la reconnaissance et du soutien que les autorités locales accordent aux initiatives communautaires de Saigon Lotus.

Le centre s’attache également à promouvoir la gastronomie vietnamienne à travers des festivals culturels tels que la Fête de la mi-automne, des concours de préparation de nems et de bánh chưng, ou encore des ateliers de fabrication de lanternes, contribuant ainsi à faire connaître la richesse culturelle du Vietnam au public britannique.

Préserver les métiers d’art - honorer l’héritage vietnamien

L’un des attraits singuliers de Saigon Lotus réside dans son espace d’exposition d’artisanat vietnamien.

Des paniers en bambou, boîtes tressées et objets faits main, réalisés par un artisan de plus de 90 ans originaire du Nord du Vietnam, y sont exposés.

Cet artisan souhaitait que "ces œuvres relient les jeunes générations et les amis étrangers à la beauté du patrimoine vietnamien".

Ce vœu s’est accompli: ces créations sont aujourd’hui présentées avec respect à Saigon Lotus, chaque objet devenant un symbole vivant de l’âme vietnamienne en terre étrangère.

Faire éclore une génération vietnamienne ouverte sur le monde

Tout en valorisant les traditions, Saigon Lotus s’attache à accompagner la jeunesse vietnamienne au Royaume-Uni.

Le centre propose des ateliers sur les compétences de vie, l’intelligence émotionnelle, la pensée critique et l’art oratoire, pour former des citoyens du monde confiants, bienveillants et reconnaissants.

Le programme "Reading With Me" (Lis avec moi), lancé par Mme Nhung et son équipe, encourage les enfants à développer le goût de la lecture, la réflexion critique et l’empathie.

Des concours d’éloquence, de débat, de talents jeunes, ainsi que des récompenses honorant les actions bienveillantes ont déjà inspiré des centaines d’élèves vietnamiens et internationaux à cultiver la positivité et le leadership.

Par ailleurs, le centre offre des bourses et des stages rémunérés dans les domaines de la restauration, des services et des arts, contribuant à éveiller la créativité, la capacité d’adaptation et le sens communautaire des jeunes.

Une maison de gratitude et d’amour

"Saigon Lotus est une maison de gratitude, de générosité et d’amour", confie Mme Pham Thi Thanh Nhung.

"Chaque événement, chaque projet est une occasion de se relier, de partager et de s’entraider - c’est cela, le battement de cœur de Saigon Lotus."

Bien plus qu’un simple restaurant ou un centre culturel, Saigon Lotus est devenu un symbole de l’esprit vietnamien au Royaume-Uni - un lieu où la culture et la compassion se rencontrent, où les Vietnamiens d’outre-mer retrouvent la chaleur du pays natal, et où les amis britanniques découvrent la beauté sincère du Vietnam.

Depuis Manchester, la flamme culturelle vietnamienne nommée Saigon Lotus continue de briller, portant un message d’identité, de gratitude et de connexion entre les générations, écrivant ainsi une nouvelle page du Vietnam humaniste, confiant et ouvert sur le monde.

VNA/CVN